Nefes kesecek - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Nefes kesecek

Nefes kesecek

Nefes kesecek

49 puanla liderlik koltuğunda oturan Hatay ile en yakın takipçisi karşılaşıyor. Yarınki maç öncesinde iki taraf da iddialı açıklamalar yaptı.

1. Lig'in zirvesi, bu hafta kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. 49 puanla liderlik koltuğunda oturan Hatayspor, yarın evinde en yakın takipçisi BB 'u konuk edecek. karşısında aldıkları be raberliği telafi edeceklerini belirten Hatay , "Taraftarımızın desteğiyle evimizde hata yapmak istemiyoruz. Puan farkını daha da açma fırsatına sahibiz. Bunu iyi değerlendireceğiz" diye konuştu.

HERKESİN GÖZÜ BU MAÇTA
Erzurum teknik direktörü ise, ikinci yarıdaki çıkışlarını bu maçı kazanarak taçlandırmak istediklerini ifade etti. Zorlu bir maç olacağını vurgulayan Sözeri, "Ligin zirvesinde belirleyici bir randevu olacak. Diğer takımların da gözü bu maçta olacak. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz. Kazanarak yükselen form grafiğimizi taçlandırmak istiyoruz. Tüm hazırlıklarımızı 3 puan üzerine yaptık. Hatay'dan galibiyetle dönerek zirveye bir adım daha yaklaşacağımıza oyuncularım da inanıyor" dedi.

  1. 6.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nefes kesecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN