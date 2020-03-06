Nefes kesecek

TFF 1. Lig'in zirvesi, bu hafta kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. 49 puanla liderlik koltuğunda oturan Hatayspor, yarın evinde en yakın takipçisi BB Erzurum'u konuk edecek. Adana Demir karşısında aldıkları be raberliği telafi edeceklerini belirten Hatay teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Taraftarımızın desteğiyle evimizde hata yapmak istemiyoruz. Puan farkını daha da açma fırsatına sahibiz. Bunu iyi değerlendireceğiz" diye konuştu.

HERKESİN GÖZÜ BU MAÇTA

Erzurum teknik direktörü Erkan Sözeri ise, ikinci yarıdaki çıkışlarını bu maçı kazanarak taçlandırmak istediklerini ifade etti. Zorlu bir maç olacağını vurgulayan Sözeri, "Ligin zirvesinde belirleyici bir randevu olacak. Diğer takımların da gözü bu maçta olacak. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz. Kazanarak yükselen form grafiğimizi taçlandırmak istiyoruz. Tüm hazırlıklarımızı 3 puan üzerine yaptık. Hatay'dan galibiyetle dönerek zirveye bir adım daha yaklaşacağımıza oyuncularım da inanıyor" dedi.