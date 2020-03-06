Nefes kesecek
49 puanla liderlik koltuğunda oturan Hatay ile en yakın takipçisi Erzurum karşılaşıyor. Yarınki maç öncesinde iki taraf da iddialı açıklamalar yaptı.
TFF 1. Lig'in zirvesi, bu hafta kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. 49 puanla liderlik koltuğunda oturan Hatayspor, yarın evinde en yakın takipçisi BB Erzurum'u konuk edecek. Adana Demir karşısında aldıkları be raberliği telafi edeceklerini belirten Hatay teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Taraftarımızın desteğiyle evimizde hata yapmak istemiyoruz. Puan farkını daha da açma fırsatına sahibiz. Bunu iyi değerlendireceğiz" diye konuştu.
HERKESİN GÖZÜ BU MAÇTA
Erzurum teknik direktörü Erkan Sözeri ise, ikinci yarıdaki çıkışlarını bu maçı kazanarak taçlandırmak istediklerini ifade etti. Zorlu bir maç olacağını vurgulayan Sözeri, "Ligin zirvesinde belirleyici bir randevu olacak. Diğer takımların da gözü bu maçta olacak. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz. Kazanarak yükselen form grafiğimizi taçlandırmak istiyoruz. Tüm hazırlıklarımızı 3 puan üzerine yaptık. Hatay'dan galibiyetle dönerek zirveye bir adım daha yaklaşacağımıza oyuncularım da inanıyor" dedi.
- 6.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
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Nefes kesecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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