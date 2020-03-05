Bursaspor-İstanbulspor maçının hakemi değişti - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Bursaspor-İstanbulspor maçının hakemi değişti

-İstanbulspor maçının hakemi değişti

Bursaspor-İstanbulspor maçının hakemi değişti

1. Lig'in 26. haftasında ile İstanbulspor arasında 7 Mart Cumartesi günü oynanacak maçın hakemi değişti. Türkiye Futbol Federasyonu, maçı yöneteceği açıklanan 'nın sakatlanması nedeniyle karşılaşmada 'nun görev alacağını açıkladı.

1. Lig'in 26. haftasında ile İstanbulspor arasında 7 Mart Cumartesi günü oynanacak maçın hakemi değişti.

yapılan açıklamada, daha önce maçı yöneteceği bildirilen 'nın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol soleus adalesinden sakatlanması sebebiyle, yerine tarafından 'nun atandı belirtildi.

Özgür Yankaya'nın ise 'in 25. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacağı kaydedildi.


  1. 05.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bursaspor-İstanbulspor maçının hakemi değişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN