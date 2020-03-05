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05 Mart 2020, Perşembe
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Haberler TFF 1.Lig Mustafa Özer oyuncularına güveniyor

oyuncularına güveniyor

Mustafa Özer oyuncularına güveniyor

1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü , siyah-kırmızılı takımda herkesin kapasitesini aşarak oynadığını ve terinin son damlasına kadar savaştığını söyledi.

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Özer, son haftalarda aldıkları mağlubiyetlerin hedeflerinde bir değişiklik yaratmadığını belirterek, ellerinden gelen mücadeleyi sonuna kadar sahada vereceklerini bildirdi.

Özer, ligde 9 maçın daha olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Elimizdeki oyuncu grubumuz bundan ibaret ve biz bu çocuklarla mucizeyi başarmak için yola çıktık. Herkes kapasitesini aşarak oynuyor ve terinin son damlasına kadar savaşıyor. Her inişin bir çıkışı var. 14 günde oynadığımız 4 maç bizi de yıprattı. Rakiplerimiz bu süreçte kadrolarında rotasyona gidebiliyor ancak bizim böyle bir lüksümüz yok."

Giresunspor'la 7 Mart'ta Eskişehir'de karşılaşacaklarını hatırlatan Özer, "Rakibimiz ligin kaliteli ekiplerinden. Kadrolarında birçok etkili isimler var. Hazırlıklarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Şartlar ne olursa olsun sahadan istediğimiz sonuçla ayrılmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

  1. 05.03.2020
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