Ne Gümrük ne Altay
Karagümrük, ilk yarıda 2-0 öne geçti. İzmir temsilcisi pes etmedi, 90+6’da skoru eşitledi.
Süper Lig'i hedefleyen iki takımın 28'inci hafta mücadelesinde gülen olmadı. Maça hızlı başlayan Karagümrük, 6. dakikada Ndao'nun golüyle öne geçti: 1-0. 35'te Jorquerra soldan ortaladı. Kale önünde kafayı vuran Sobiech, farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarı bu sonuçla biterken, ikinci 45'e hızlı başlayan Altay oldu. 48'te Kappel'in pasına hareketlenen Kerim Avcı, topu ağlara gönderdi: 2-1. 83'te Putsila'nın sert şutu az farkla auta çıktı. 90+6'da Karagümrük kale önünde oluşan karambolde kafayı vuran Paixao, skoru belirledi: 2-2. Bu sonuçla her iki takım da puanını 43'e çıkardı.
SÜLEYMAN HURMA SAHAYA GİRDİ
Maçın ardından Vefa Stadı karıştı. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, bitiş düdüğünden sonra sahaya girdi. Hakemlerin üzerine yürümeye çalışan Hurma'yı güvenlik görevlileri engelledi. Hakem Caner Ak'ın oynanmayan süre olarak 6 dakika uzatma işaret etmesine tepki gösterdiği öğrenilen
Hurma'nın, "Galibiyetimize engel olundu" dediği öğrenildi.
- 15.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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