Ne Gümrük ne Altay

Süper Lig'i hedefleyen iki takımın 28'inci hafta mücadelesinde gülen olmadı. Maça hızlı başlayan Karagümrük, 6. dakikada Ndao'nun golüyle öne geçti: 1-0. 35'te Jorquerra soldan ortaladı. Kale önünde kafayı vuran Sobiech, farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarı bu sonuçla biterken, ikinci 45'e hızlı başlayan Altay oldu. 48'te Kappel'in pasına hareketlenen Kerim Avcı, topu ağlara gönderdi: 2-1. 83'te Putsila'nın sert şutu az farkla auta çıktı. 90+6'da Karagümrük kale önünde oluşan karambolde kafayı vuran Paixao, skoru belirledi: 2-2. Bu sonuçla her iki takım da puanını 43'e çıkardı.

SÜLEYMAN HURMA SAHAYA GİRDİ

Maçın ardından Vefa Stadı karıştı. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, bitiş düdüğünden sonra sahaya girdi. Hakemlerin üzerine yürümeye çalışan Hurma'yı güvenlik görevlileri engelledi. Hakem Caner Ak'ın oynanmayan süre olarak 6 dakika uzatma işaret etmesine tepki gösterdiği öğrenilen

Hurma'nın, "Galibiyetimize engel olundu" dediği öğrenildi.

