Menemen'de derbi zamanı

Karşılaşmada Altay taraftarları maraton tribününde, Menemenspor taraftarları ise batı tribününde yerlerini alacak. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Rıdvan forma giyemeyecek. Konuk takımda cezası sona eren Putsila, şans verilmesi halinde görev yapabilecek.



Ligde son 9 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak düşüşe geçen 32 puanlı Menemenspor, Play-Off hattının 6 puan gerisinde 11. sırada yer alıyor. Son 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçen 38 puanlı Altay ise 5. basamakta yer alıyor. İlk yarıda Altay'ın ev sahipliğinde Menemen'de oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı. Altay kazanarak Play-Off hattındaki yerini korumayı, Menemenspor ise çıkışa geçmeyi hedefliyor.



İki takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor;



MENEMENSPOR

Selmani - Ali Keten, Trtovac, Domgjonas, Ercan, Taşkın, Tayfun, Muhammed, Mehmet, Mustafa, Ali Özgün



ALTAY

Cihan - Erhan, Abdülhamit, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Putsila, Kappel, Tatos, Turgut Doğan, Paixao