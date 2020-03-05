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05 Mart 2020, Perşembe
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Menemen'de derbi zamanı

Menemen'de derbi zamanı

1. 'de 26. hafta mücadelesinde Ekol Göz yarın derbisinde Altay'ı konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Emre Malok yönetecek.

Karşılaşmada Altay taraftarları maraton tribününde, taraftarları ise batı tribününde yerlerini alacak. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Rıdvan forma giyemeyecek. Konuk takımda cezası sona eren , şans verilmesi halinde görev yapabilecek.

Ligde son 9 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak düşüşe geçen 32 puanlı Menemenspor, Play-Off hattının 6 puan gerisinde 11. sırada yer alıyor. Son 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçen 38 puanlı Altay ise 5. basamakta yer alıyor. İlk yarıda Altay'ın ev sahipliğinde Menemen'de oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı. Altay kazanarak Play-Off hattındaki yerini korumayı, Menemenspor ise çıkışa geçmeyi hedefliyor.

İki takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor;

MENEMENSPOR
Selmani - Keten, Trtovac, Domgjonas, Ercan, Taşkın, Tayfun, Muhammed, Mehmet, Mustafa, Ali Özgün

ALTAY
Cihan - Erhan, Abdülhamit, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Putsila, Kappel, Tatos, Turgut Doğan, Paixao

  1. 05.03.2020
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