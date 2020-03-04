TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:
TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
6 MART CUMA:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay: Emre Malok
19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Burak Şeker
7 MART CUMARTESİ:
14.00 Keçiörengücü-Boluspor: Bülent Birincioğlu
14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek
16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ramazan Keleş
16.30 Eskişehirspor-Giresunspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Bursaspor-İstanbulspor: Özgür Yankaya
8 MART PAZAR:
16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor: Onur Özütoprak
19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor: Caner Ak
- 04.03.2020
- Fenerbahçe takım otobüsünde Ersun Yanal'ın görüntüsü şaşırttı! | İZLEYİN
- Lukas Podolski bu kez de hamur açtı | İZLEYİN
- Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'nin gündeminde 3 isim var"
- Futboldan men edilen Sturridge'den ilk açıklama geldi
- Yunus Emre Sel'den Sturridge yorumu: Mali açıdan Trabzonspor'un önemli bir kazanımı oldu
- EURO 2020 laneti! A Milli Takımımız'ın kadrosunda...
- Kobe Bryant'ın öldüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından Tolga Ciğerci'ye büyük tepki!
- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İlk temas sağlandı
- Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.