TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

1. 'de haftanın hakemleri açıklandı!

TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

1. 'in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:

1. 'in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

6 MART CUMA:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay: Emre Malok

19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Burak Şeker

7 MART CUMARTESİ:

14.00 Keçiörengücü-Boluspor: Bülent Birincioğlu

14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek

16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ramazan Keleş

16.30 Eskişehirspor-Giresunspor:

19.00 Bursaspor-İstanbulspor:

8 MART PAZAR:

16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor: Onur Özütoprak

19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor: Caner Ak

  1. 04.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN