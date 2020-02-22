Osmanlıspor'un Menemen keyfi

Osmanlıspor, 23. haftayı Menemen zaferiyle kapattı: 2-0. Seyircisi önünde Menemen Belediyespor'u ağırlayan başkent ekibi, ilk yarısı golsüz biten maçın 46. dakikasında Halil İbrahim Esen ile öne geçti: 1-0. Karşılaşmanın uzatma anlarında

Eric Ayuk skoru belirledi: 2-0. Osmanlıspor bu galibiyetle 21 puana yükselirken,

Menemen 32 puanda kaldı. Osmanlıspor, önümüzdeki hafta lider Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Menemenspor ise evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.

TAŞDEMİR: İPLER BİZİM ELİMİZE GEÇTİ

4 haftalık galibiyet özlemine son veren Osmanlıspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, şöyle konuştu:

Atanın koruyabileceği bir maç olacaktı, nitekim de öyle oldu. İkinci yarı bir anda fırsat bulduk. Bu fırsatı gole çevirince bütün ipler bizim elimize geçti. Zor bir maçtı. Rakibimizin mücadele gücü yüksekti.