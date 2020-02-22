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22 Şubat 2020, Cumartesi
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'un Menemen keyfi

Osmanlıspor'un Menemen keyfi

Haftanın açılış maçında Menemenspor’u konuk eden başkent temsilcisi, ikinci yarıda ve ’un golleriyle kazandı.

, 23. haftayı Menemen zaferiyle kapattı: 2-0. Seyircisi önünde 'u ağırlayan başkent ekibi, ilk yarısı golsüz biten maçın 46. dakikasında ile öne geçti: 1-0. Karşılaşmanın uzatma anlarında
skoru belirledi: 2-0. Osmanlıspor bu galibiyetle 21 puana yükselirken,
Menemen 32 puanda kaldı. Osmanlıspor, önümüzdeki hafta lider Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Menemenspor ise evinde 'u ağırlayacak.

TAŞDEMİR: İPLER BİZİM ELİMİZE GEÇTİ

4 haftalık galibiyet özlemine son veren Osmanlıspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, şöyle konuştu:

Atanın koruyabileceği bir maç olacaktı, nitekim de öyle oldu. İkinci yarı bir anda fırsat bulduk. Bu fırsatı gole çevirince bütün ipler bizim elimize geçti. Zor bir maçtı. Rakibimizin mücadele gücü yüksekti.

  1. 22.2.2020
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