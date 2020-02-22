Osmanlıspor'un Menemen keyfi
Haftanın açılış maçında Menemenspor’u konuk eden başkent temsilcisi, ikinci yarıda Halil İbrahim Esen ve Eric Ayuk’un golleriyle kazandı.
Osmanlıspor, 23. haftayı Menemen zaferiyle kapattı: 2-0. Seyircisi önünde Menemen Belediyespor'u ağırlayan başkent ekibi, ilk yarısı golsüz biten maçın 46. dakikasında Halil İbrahim Esen ile öne geçti: 1-0. Karşılaşmanın uzatma anlarında
Eric Ayuk skoru belirledi: 2-0. Osmanlıspor bu galibiyetle 21 puana yükselirken,
Menemen 32 puanda kaldı. Osmanlıspor, önümüzdeki hafta lider Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Menemenspor ise evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.
TAŞDEMİR: İPLER BİZİM ELİMİZE GEÇTİ
4 haftalık galibiyet özlemine son veren Osmanlıspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, şöyle konuştu:
Atanın koruyabileceği bir maç olacaktı, nitekim de öyle oldu. İkinci yarı bir anda fırsat bulduk. Bu fırsatı gole çevirince bütün ipler bizim elimize geçti. Zor bir maçtı. Rakibimizin mücadele gücü yüksekti.
- 22.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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