Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs devrildi: 2 yaralı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs devrildi

Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs devrildi: 2 yaralı

Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs devrildi: 2 yaralı

'un Aşkale ilçesinde deplasman maçına gelen taraftarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Birçok kulüpten de kaza sonrası geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

Kaza, bugün saat 09.15 sıralarında Aşkale ilçesi Tepebaşı geçidinde meydana geldi. 1'nci Lig Büyükşehir Belediye Erzurumspor - maçını izlemek için 'a gelen Bursaspor taraftarını taşıyan 16 AHL 409 plakalı otobüs, önündeki TIR'a çarpmamak için manevra yaptı. Yollardaki aşırı buzlanma nedeniyle otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, Aşkale İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen otobüsteki taraftarlar ise diğer otobüslere sevk edildi. Kazadan dolayı uzun araç kuyrukları oluşurken, Tepebaşı Geçidi yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı.

BURSASPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bursaspor Kulübü, Erzurum'un Aşkale ilçesinde kaza geçiren taraftarları için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yeşil beyazlı kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Takımımızın Erzurum deplasmanında oynayacağı maç için Bursa'dan Erzurum'a hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu otobüsün Aşkale'de yoldan çıkarak devrildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada yaralanan taraftarlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs devrildi

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 12:47
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs devrildi: 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN