Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs devrildi: 2 yaralı
Erzurum'un Aşkale ilçesinde deplasman maçına gelen Bursaspor taraftarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Birçok kulüpten de kaza sonrası geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.
Kaza, bugün saat 09.15 sıralarında Aşkale ilçesi Tepebaşı geçidinde meydana geldi. TFF 1'nci Lig Büyükşehir Belediye Erzurumspor -Bursaspor maçını izlemek için Erzurum'a gelen Bursaspor taraftarını taşıyan 16 AHL 409 plakalı otobüs, önündeki TIR'a çarpmamak için manevra yaptı. Yollardaki aşırı buzlanma nedeniyle otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, Aşkale İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen otobüsteki taraftarlar ise diğer otobüslere sevk edildi. Kazadan dolayı uzun araç kuyrukları oluşurken, Tepebaşı Geçidi yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı.
BURSASPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Bursaspor Kulübü, Erzurum'un Aşkale ilçesinde kaza geçiren taraftarları için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yeşil beyazlı kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Takımımızın Erzurum deplasmanında oynayacağı maç için Bursa'dan Erzurum'a hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu otobüsün Aşkale'de yoldan çıkarak devrildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada yaralanan taraftarlarımıza acil şifalar diliyoruz.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 12:47
- Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs devrildi: 2 yaralı
- Schalke 04 Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
- Chelsea Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
- Werder Bremen Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
- Hes Kablo Kayserispor İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Bilal Erdoğan: Geleneksel sporlarımız içinde felsefe barındırıyor
- Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter
- 4 büyük kulübün başkanı İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi
- Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi
- Nihat Özdemir'den Ali Koç için flaş sözler: Bıktım artık bir insan günde 5 kere arar mı?
- Ümit Karan'dan Fenerbahçe için ayrılık açıklaması! Derbi sonrası...
- Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim yanıtı! "Onu çok mu seviyorsun?"
- Beşiktaş - Trabzonspor | Muhtemel 11'ler
- Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci olay oldu! Galatasaray...
- İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs devrildi: 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.