Adana Demirspor Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'de Süper Lig iddiasını sürdüren Adana Demirspor sahasında Altınordu'yu konuk edecek. Kritik mücadele öncesi deplasman galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi bu şanssızlığını kırmak istiyor. Demirspor ise kazanarak Süper Lig iddiasını sürdürmenin peşinde. Peki, Adana Demirspor-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar...
TFF 1. Lig'de 22. haftayı 24 puanla 14. sırada geçen Altınordu, düşme hattındaki Adanaspor'un 6 puan önünde, play-off barajındaki 6. durumda bulunan Akhisarspor'un ise 8 puan gerisinde yer alıyor. Bu sezon Boluspor ve Adanaspor'la deplasmanda galibiyeti bulunmayan 3 ekipten biri olan İzmir temsilcisi, iç sahada 20 puan toplamasına rağmen deplasmanda 4 puanda kaldı.
Öte yandan ev sahibi takım Adana Demirspor ise bu mücadelede 3 puanı alarak, Süper Lig iddiasında yara almak istemiyor. Akdeniz ekibi, karşılaşmayı cezası nedeniyle seyircisiz oynayacak. Mavi-lacivertliler bu maç öncesi 34 puanla 4. sırada bulunuyor.
ADANA DEMİRSPOR-ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adana Demirspor'un sahasında Altınordu ile oynayacağı mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak.
MEHMET AKYÜZ: TAKIMIN YENMESİ GOL ATMAKTAN DAHA ÖNEMLİ
Adana Demirspor'un golcü oyuncusu Mehmet Akyüz, seri galibiyetler alarak şampiyonluğa uzanmak istediklerini söyledi. Akyüz, şunları kaydetti:
Bizim öyle bir seri yapmamız lazım ki 12'de 12 olsun. Ama maçlara tek tek bakıyoruz. Önümüzde Altınordu maçı var. Bu maçı kazanıp tekrar bir seriye başlamak istiyoruz. Gol atmak güzel, takıma katkı veriyoruz ama takımımızın yenmesi daha önemli. Kimin gol attığı önemli değil, yeter ki biz kazanalım. Gol atmak ikinci planda.
- 22.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Adana Demirspor Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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