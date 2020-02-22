Adana Demirspor Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de 22. haftayı 24 puanla 14. sırada geçen Altınordu, düşme hattındaki Adanaspor'un 6 puan önünde, play-off barajındaki 6. durumda bulunan Akhisarspor'un ise 8 puan gerisinde yer alıyor. Bu sezon Boluspor ve Adanaspor'la deplasmanda galibiyeti bulunmayan 3 ekipten biri olan İzmir temsilcisi, iç sahada 20 puan toplamasına rağmen deplasmanda 4 puanda kaldı.

Öte yandan ev sahibi takım Adana Demirspor ise bu mücadelede 3 puanı alarak, Süper Lig iddiasında yara almak istemiyor. Akdeniz ekibi, karşılaşmayı cezası nedeniyle seyircisiz oynayacak. Mavi-lacivertliler bu maç öncesi 34 puanla 4. sırada bulunuyor.

ADANA DEMİRSPOR-ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor'un sahasında Altınordu ile oynayacağı mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak.

MEHMET AKYÜZ: TAKIMIN YENMESİ GOL ATMAKTAN DAHA ÖNEMLİ

Adana Demirspor'un golcü oyuncusu Mehmet Akyüz, seri galibiyetler alarak şampiyonluğa uzanmak istediklerini söyledi. Akyüz, şunları kaydetti:

Bizim öyle bir seri yapmamız lazım ki 12'de 12 olsun. Ama maçlara tek tek bakıyoruz. Önümüzde Altınordu maçı var. Bu maçı kazanıp tekrar bir seriye başlamak istiyoruz. Gol atmak güzel, takıma katkı veriyoruz ama takımımızın yenmesi daha önemli. Kimin gol attığı önemli değil, yeter ki biz kazanalım. Gol atmak ikinci planda.