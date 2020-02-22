Adana Demirspor Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor-Altınordu maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

1. Lig'de iddiasını sürdüren sahasında Altınordu'yu konuk edecek. Kritik mücadele öncesi deplasman galibiyeti bulunmayan temsilcisi bu şanssızlığını kırmak istiyor. Demirspor ise kazanarak Süper Lig iddiasını sürdürmenin peşinde. Peki, Demirspor-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

1. Lig'de 22. haftayı 24 puanla 14. sırada geçen Altınordu, düşme hattındaki 'un 6 puan önünde, play-off barajındaki 6. durumda bulunan Akhisarspor'un ise 8 puan gerisinde yer alıyor. Bu sezon ve Adanaspor'la deplasmanda galibiyeti bulunmayan 3 ekipten biri olan temsilcisi, iç sahada 20 puan toplamasına rağmen deplasmanda 4 puanda kaldı.

Öte yandan ev sahibi takım ise bu mücadelede 3 puanı alarak, iddiasında yara almak istemiyor. ekibi, karşılaşmayı cezası nedeniyle seyircisiz oynayacak. Mavi-lacivertliler bu maç öncesi 34 puanla 4. sırada bulunuyor.

ADANA DEMİRSPOR-ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Demirspor'un sahasında Altınordu ile oynayacağı mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak.

MEHMET AKYÜZ: TAKIMIN YENMESİ GOL ATMAKTAN DAHA ÖNEMLİ

Adana Demirspor'un golcü oyuncusu , seri galibiyetler alarak şampiyonluğa uzanmak istediklerini söyledi. Akyüz, şunları kaydetti:

Bizim öyle bir seri yapmamız lazım ki 12'de 12 olsun. Ama maçlara tek tek bakıyoruz. Önümüzde Altınordu maçı var. Bu maçı kazanıp tekrar bir seriye başlamak istiyoruz. Gol atmak güzel, takıma katkı veriyoruz ama takımımızın yenmesi daha önemli. Kimin gol attığı önemli değil, yeter ki biz kazanalım. Gol atmak ikinci planda.

  1. 22.02.2020
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