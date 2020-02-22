Hatayspor kendine geldi

TFF 1. Lig'de 23. haftanın açılış maçında Eskişehir deplasmanına çıkan lider Hatayspor, Gökhan Karadeniz ile 3 puana uzandı: 1-0. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapamayan ve takipçileriyle arayı açamayan Hatayspor, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmanın son dakikalarında gelen golle güldü. 87. dakikada Helder Barbosa'nın kullandığı serbest vuruşa arka direkte Gökhan Karadeniz'in kafa vuruşunda top Eskişehirsporlu Erdal Akdari'ye çarparak ağlara gitti. Yeni hocası Mehmet Altıparmak'la sevindi.

ALTIPARMAK: LİDER GİBİ OYNADIK

Hatayspor ile çıktığı ilk maçında galibiyetle tanışan teknik direktör Mehmet Altıparmak, zorlu deplasmanda 3 puanı hak ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

Lider gibi oynadık. Rakiplerimizin birbiriyle oynayacağı haftada önemli bir galibiyetti. Direkten dönen toplarımız var. 11 tane finalimiz kaldı.