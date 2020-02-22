Hatayspor kendine geldi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Hatayspor kendine geldi

Hatayspor kendine geldi

Hatayspor kendine geldi

Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapamayan lider, yeni hocası ile çıktığı deplasmanında 3 puanın sahibi oldu.

1. Lig'de 23. haftanın açılış maçında deplasmanına çıkan lider Hatayspor, Gökhan ile 3 puana uzandı: 1-0. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapamayan ve takipçileriyle arayı açamayan Hatayspor, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmanın son dakikalarında gelen golle güldü. 87. dakikada Helder Barbosa'nın kullandığı serbest vuruşa arka direkte Gökhan Karadeniz'in kafa vuruşunda top Eskişehirsporlu Erdal Akdari'ye çarparak ağlara gitti. Yeni hocası 'la sevindi.

ALTIPARMAK: LİDER GİBİ OYNADIK

Hatayspor ile çıktığı ilk maçında galibiyetle tanışan teknik direktör Mehmet Altıparmak, zorlu deplasmanda 3 puanı hak ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

Lider gibi oynadık. Rakiplerimizin birbiriyle oynayacağı haftada önemli bir galibiyetti. Direkten dönen toplarımız var. 11 tane finalimiz kaldı.

  1. 22.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hatayspor kendine geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN