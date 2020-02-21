Eskişehirspor 0-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 23. haftasında lider Hatayspor, Eskişehirspor deplasmanına çıktı. Mücadele düzeyi yüksek geçen maçı Hatayspor 1-0 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
TFF 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Hatayspor, Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti. Deplasman ekibine galibiyeti getiren gol 87. dakikada Erdal (KK) attı. Bu sonuçla lider Hatayspor puanını 45'e çıkararak liderliğini korudu. Eskişehirspor ise 16 puanla 17. sırada yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
38'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Aibid Rayane'nin şutu üst direkten geri döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
52'nci dakikada Gökhan Karadeniz'in ceza sahası dışından sert şutu direğin az farkla üstünden dışarı çıktı.
71'inci dakikada Alperen'in serbest vuruştaki şutunu kaleci yumrukladı. Ceza sahasında kalan topu savunma güçlükle uzaklaştırdı.
84'üncü dakikada Gökhan Karadeniz'in soldan ortasına altı pas üzerinde vuran Mirkan'ın şutu kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.
87'nci dakikada Hatayspor öne geçti. Soldan Barbosa'nın kullandığı serbest atışta, arka direkte Gökhan Karadeniz'in kafa vuruşunda top Eskişehirsporlu Erdal'a çarparak ağlara gitti: 0-1.
Müsabaka 1-0 Hatayspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
- 21.02.2020
- Güncelleme: 21.02.2020 21:37
- Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter
- 4 büyük kulübün başkanı İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi
- Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi
- Nihat Özdemir'den Ali Koç için flaş sözler: Bıktım artık bir insan günde 5 kere arar mı?
- Hıncal Uluç: Türkiye'de 3 büyükler ile kardeş olmayı göze alacak kulüp yok
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Eskişehirspor 0-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.