Eskişehirspor 0-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Lider Hatayspor Eskişehir'den 3 puanla döndü

0-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU

Eskişehirspor 0-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU

1. 'in 23. haftasında lider Hatayspor, deplasmanına çıktı. Mücadele düzeyi yüksek geçen maçı Hatayspor 1-0 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

1'inci 'in 23'üncü haftasında Hatayspor, 'u 1-0 mağlup etti. Deplasman ekibine galibiyeti getiren gol 87. dakikada Erdal (KK) attı. Bu sonuçla lider Hatayspor puanını 45'e çıkararak liderliğini korudu. Eskişehirspor ise 16 puanla 17. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
38'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Aibid Rayane'nin şutu üst direkten geri döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
52'nci dakikada 'in ceza sahası dışından sert şutu direğin az farkla üstünden dışarı çıktı.
71'inci dakikada Alperen'in serbest vuruştaki şutunu kaleci yumrukladı. Ceza sahasında kalan topu savunma güçlükle uzaklaştırdı.
84'üncü dakikada Gökhan Karadeniz'in soldan ortasına altı pas üzerinde vuran Mirkan'ın şutu kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.
87'nci dakikada Hatayspor öne geçti. Soldan Barbosa'nın kullandığı serbest atışta, arka direkte Gökhan Karadeniz'in kafa vuruşunda top Eskişehirsporlu Erdal'a çarparak ağlara gitti: 0-1.
Müsabaka 1-0 Hatayspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

  1. 21.02.2020
  2. Güncelleme: 21.02.2020 21:37
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