Eskişehirspor 0-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU

TFF 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Hatayspor, Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti. Deplasman ekibine galibiyeti getiren gol 87. dakikada Erdal (KK) attı. Bu sonuçla lider Hatayspor puanını 45'e çıkararak liderliğini korudu. Eskişehirspor ise 16 puanla 17. sırada yer aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

38'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Aibid Rayane'nin şutu üst direkten geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

52'nci dakikada Gökhan Karadeniz'in ceza sahası dışından sert şutu direğin az farkla üstünden dışarı çıktı.

71'inci dakikada Alperen'in serbest vuruştaki şutunu kaleci yumrukladı. Ceza sahasında kalan topu savunma güçlükle uzaklaştırdı.

84'üncü dakikada Gökhan Karadeniz'in soldan ortasına altı pas üzerinde vuran Mirkan'ın şutu kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.

87'nci dakikada Hatayspor öne geçti. Soldan Barbosa'nın kullandığı serbest atışta, arka direkte Gökhan Karadeniz'in kafa vuruşunda top Eskişehirsporlu Erdal'a çarparak ağlara gitti: 0-1.

Müsabaka 1-0 Hatayspor'un üstünlüğüyle sona erdi.