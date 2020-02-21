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21 Şubat 2020, Cuma
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seri peşinde

Altay seri peşinde

’ı göreve getiren siyah-beyazlılar, ’u yenerek Bornova’da üst üste 3. kez kazanmanın hesaplarını yaptı.

Play-off hattından çıktıktan sonra Ali Tandoğan'ın yerine 'ı getiren , pazar günü konuk edeceği 'u yenmeyi planlıyor. İkinci yarıda yeni adresini Bornova Stadı olarak belirleyen ve burada İstanbulspor (1-0) ile 'u (2-1) yenerek 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, seriyi sürdürmek istiyor. Turgut Doğan'ın cezasının bittiği Altay'da eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta Keçiörengücü deplasmanında hafif sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Putsila'nın forma giyebileceği belirtildi. Öte yandan önümüzdeki 5 maçın 4'üne 'de çıkacak Altay, Adana, (d), Altınordu, Menemen (d) ve Hatay'la karşı karşıya gelecek.
  1. 21.2.2020
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