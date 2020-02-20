Adana Demirspor Süper Lig'i gözüne kestirdi!
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un golcü oyuncusu Mehmet Akyüz, seri galibiyetler alarak şampiyonluğa uzanmak istediklerini söyledi. Devre arasında Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'dan Adana Demirspor'a transfer olan ve son 3 maçta 2 gol atan Mehmet Akyüz, Süper Lig hedefiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Son oynadıkları Bursaspor maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını, diğer karşılaşmalara odaklandıklarını anlatan deneyimli forvet, "Önümüzde 12 maç var, hepsi finalden de öte. Kayıp yaşamak istemiyoruz. İnşallah mayısta buraya kupayla döneceğiz. Ben şampiyonluk için geldim. Hedef zaten şampiyonluk. İnşallah burada şampiyon olup Adana Demirspor taraftarına armağan edeceğiz. Play-off mücadelesi tek maç olduğu için ne olacağı belli olmuyor." diye konuştu.
"GOL ATMAK İKİNCİ PLANDA"
Mehmet Akyüz, seri galibiyetler almak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bizim öyle bir seri yapmamız lazım ki 12'de 12 olsun. Ama maçlara tek tek bakıyoruz. Önümüzde Altınordu maçı var. Bu maçı kazanıp tekrar bir seriye başlamak istiyoruz. Gol atmak güzel, takıma katkı veriyoruz ama takımımızın yenmesi daha önemli. Kimin gol attığı önemli değil, yeter ki biz kazanalım. Gol atmak ikinci planda."
Adana'nın güzel bir şehir olduğunu anlatan Mehmet, kente kısa sürede alıştığını da sözlerine ekledi.
TFF 1. Lig'de 34 puanla 4. sırada bulunan Adana Demirspor, 23. haftada 22 Şubat Cumartesi günü Altınordu'yu ağırlayacak. Akdeniz ekibi, karşılaşmayı cezası nedeniyle seyircisiz oynayacak.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
Adana Demirspor Süper Lig'i gözüne kestirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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