Adana Demirspor Süper Lig'i gözüne kestirdi!

Son oynadıkları Bursaspor maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını, diğer karşılaşmalara odaklandıklarını anlatan deneyimli forvet, "Önümüzde 12 maç var, hepsi finalden de öte. Kayıp yaşamak istemiyoruz. İnşallah mayısta buraya kupayla döneceğiz. Ben şampiyonluk için geldim. Hedef zaten şampiyonluk. İnşallah burada şampiyon olup Adana Demirspor taraftarına armağan edeceğiz. Play-off mücadelesi tek maç olduğu için ne olacağı belli olmuyor." diye konuştu.

"GOL ATMAK İKİNCİ PLANDA"

Mehmet Akyüz, seri galibiyetler almak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim öyle bir seri yapmamız lazım ki 12'de 12 olsun. Ama maçlara tek tek bakıyoruz. Önümüzde Altınordu maçı var. Bu maçı kazanıp tekrar bir seriye başlamak istiyoruz. Gol atmak güzel, takıma katkı veriyoruz ama takımımızın yenmesi daha önemli. Kimin gol attığı önemli değil, yeter ki biz kazanalım. Gol atmak ikinci planda."

Adana'nın güzel bir şehir olduğunu anlatan Mehmet, kente kısa sürede alıştığını da sözlerine ekledi.

TFF 1. Lig'de 34 puanla 4. sırada bulunan Adana Demirspor, 23. haftada 22 Şubat Cumartesi günü Altınordu'yu ağırlayacak. Akdeniz ekibi, karşılaşmayı cezası nedeniyle seyircisiz oynayacak.