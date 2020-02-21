Osmanlıspor 2-0 Menemen Belediyespor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Osmanlıspor evinde kazandı

2-0 | MAÇ SONUCU

Osmanlıspor 2-0 Menemen Belediyespor | MAÇ SONUCU

1. 'in 23. haftasında , sahasında Ekol Göz Menemenspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puan elde etti.

1. 'in 23. hafta mücadelesinde evinde ile kozlarını paylaştı. Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri, 46. dakikada ile 90+6. dakikada Eric Ayuk attı.

Bu sonucun ardından Osmanlıspor puanını 21 yaparken, Menemen Belediyespor ise 32 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Menemen Belediyespor evinde ile karşılaşacak, Osmanlıspor ise deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.

  1. 21.02.2020
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