Osmanlıspor 2-0 Menemen Belediyespor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Osmanlıspor, sahasında Ekol Göz Menemenspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puan elde etti.
TFF 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Osmanlıspor evinde Menemen Belediyespor ile kozlarını paylaştı. Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri, 46. dakikada Halil İbrahim Esen ile 90+6. dakikada Eric Ayuk attı.
Bu sonucun ardından Osmanlıspor puanını 21 yaparken, Menemen Belediyespor ise 32 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Menemen Belediyespor evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak, Osmanlıspor ise deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.
- 21.02.2020
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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