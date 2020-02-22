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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Kazanmaya gidiyoruz

Kazanmaya gidiyoruz

Ligde ilk 6 sıradaki 5 rakibiyle yaptığı 7 maçta 6 kez kazanan Timsah, ’a galibiyet parolasıyla çıkıyor. , “Kazanmak istiyoruz” dedi.

Aldığı başarılı sonuçlarla 'e adım adım yaklaşan , 14.00'te güçlü rakibi BB 'a konuk oluyor. İkinci yarıda aldığı sonuçlarla ligin en başarılısı olan Timsah, 5 maçta 12 puan topladı. Bu sezon kritik maçların takımı olan Bursaspor, ilk 6'da yer alan 5 rakibine karşı 7 maçın 6'sını kazandı. 'ı 2-1, Erzurum'u 1-0, A. Demir'i 2-1, K.Gücü'nü 1-0, Akhisar'ı 2-1 ve 1-0 mağlup eden , bir galibiyet daha istiyor. Teknik Direktör , "3 puanı istiyoruz" dedi.

23 KİŞİLİK KADROYLA GİTTİ
Bursaspor kadrosu: Çağlar, Emrullah, Ataberk, Anıl, Diarra, Cüneyt, Sedat, Onur, İsmail, Kerem, Aykut, Selçuk, Emirhan, Atanasov, Burak, Recep, Serdar, Tayfur, Traore, Ali, Kubilay, Seleznov, Batuhan.
  1. 22.2.2020
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