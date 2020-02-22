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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Devrek’te oynama başvurusu

Devrek’te oynama başvurusu

2. Lig 'ta Pazar günü 'u konuk edecek Kömürspor, stadın değişmesini istedi. 'nun bakımda olduğu ifade edildi.

2. Lig 'ta Pazar günü 'u konuk edecek Kömürspor, stadın değişmesini istedi. 'nun bakımda olduğu ifade edildi. İdareciler, maçın Devrek İlçe Stadyumu'nda oynanması için başvuruda bulundu. son kararını bugün açıklayacak.
  1. 22.2.2020
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