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22 Şubat 2020, Cumartesi
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’ın hedefi play-off hattı

Altay’ın hedefi play-off hattı

'ın başına bir kez daha geçen , hedeflerinin play-off hattı olduğunu söyledi.

'ın başına bir kez daha geçen , hedeflerinin play-off hattı olduğunu söyledi. Koşukavak, "Çok denge bulamayacağınız bir lig, her an her şey olabilir. Sürpriz sonuçlar çıkabilir" ifadelerini kullandı.
  1. 22.2.2020
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