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22 Şubat 2020, Cumartesi
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tutunacak!

Adanaspor tutunacak!

Düşme potasında yer alan 'da ile , ligde kalacaklarına inanıyor.

Düşme potasında yer alan 'da ile , ligde kalacaklarına inanıyor. Mustafa, "Taraftarımızın desteğini tam anlamıyla hissediyoruz" dedi. Mehmet ise, "Artık iyice kenetlenip tutunma zamanı" diye konuştu.
  1. 22.2.2020
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