Lider Hatay'a bir çelme de Karagümrük'ten
TFF 1. Lig'de 21. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı. Konuk Hatay 61'de Ouali'nin golüyle öne geçerken, ev sahibinde 90+1'de sahneye çıkan Fatih Kuruçuk takımını yenilgiden kurtardı. Liderliğini sürdüren Hatay puanını 42'ye çıkarırken, Karagümrük ise puanını 28'e yükseltti.
TFF 1. Lig'de 21. hafta açılış maçında Fatih Karagümrük ile lider Hatayspor 1-1 berabere kaldı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta konuk ekip Hatayspor 61. dakikada Idir Ouali'nin golüyle öne geçti.
Ev sahibi ekip 90+1'de Fatih Kuruçuk'un attığı golle 1 puanı kurtardı.
Üst üste ikinci beraberliğini alan lider Hatay puanını 42'ye yükseltti. Yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Karagümrük ise puanını 28 yaptı.
Stat: Vefa
Hakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Murat Şener
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem (Dk. 28 Bülent Cevahir), Sabo, Zeki Yıldırım, Ndao, Darri (Dk. 74 Emeghara), Jorquera, Ahmet Aras (Dk. 66 Sobiech)
Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Soner Örnek, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane, Barbosa (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran), Quali (Dk. 86 Caner Hüseyin Bağ), Gökhan Karadeniz (Dk. 75 Selim Ilgaz), Diop
Goller: Dk. 61 Quali (Hatayspor), Dk. 90+1 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 1 Ramazan Civelek, Dk. 83 Fatih Kuruçuk, Dk. 88 Jorquera, Dk. 90+2 Zeki Yıldırım (Fatih Karagümrük), Dk. 19 Diop, Dk. 65 Gökhan Karadeniz, Dk. 88 Popov, Dk. 90 Kubilay Sönmez (Hatayspor)
- 07.02.2020
- "Lucescu'nun Beşiktaş'a gelmesi Sergen'i rahatsız eder"
- Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Malatya başkanı ile konuşan TFF yöneticisi kim?
- Ender Bilgin: Emre Akbaba milli takım için bir kazanım
- Nevzat Dindar: Bu saatten sonra Belhanda'nın işi zor
- Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasını emekli etti
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Lider Hatay'a bir çelme de Karagümrük'ten haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.