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07 Şubat 2020, Cuma
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Lider Hatay'a bir çelme de Karagümrük'ten

Lider Hatay'a bir çelme de Karagümrük'ten

1. Lig'de 21. haftanın açılış maçında ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı. Konuk Hatay 61'de Ouali'nin golüyle öne geçerken, ev sahibinde 90+1'de sahneye çıkan takımını yenilgiden kurtardı. Liderliğini sürdüren Hatay puanını 42'ye çıkarırken, Karagümrük ise puanını 28'e yükseltti.

1. Lig'de 21. hafta açılış maçında ile lider Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta konuk ekip Hatayspor 61. dakikada Idir Ouali'nin golüyle öne geçti.

Ev sahibi ekip 90+1'de 'un attığı golle 1 puanı kurtardı.

Üst üste ikinci beraberliğini alan lider Hatay puanını 42'ye yükseltti. Yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Karagümrük ise puanını 28 yaptı.

Stat: Vefa

Hakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Murat Şener

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, , Fatih Kuruçuk, , Alparslan Erdem (Dk. 28 Bülent Cevahir), Sabo, Zeki Yıldırım, Ndao, Darri (Dk. 74 Emeghara), Jorquera, (Dk. 66 Sobiech)

Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Soner Örnek, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, , Rayane, Barbosa (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran), Quali (Dk. 86 Caner Hüseyin Bağ), Gökhan (Dk. 75 Selim Ilgaz), Diop

Goller: Dk. 61 Quali (Hatayspor), Dk. 90+1 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 1 Ramazan Civelek, Dk. 83 Fatih Kuruçuk, Dk. 88 Jorquera, Dk. 90+2 Zeki Yıldırım (Fatih Karagümrük), Dk. 19 Diop, Dk. 65 Gökhan Karadeniz, Dk. 88 Popov, Dk. 90 Kubilay Sönmez (Hatayspor)

  1. 07.02.2020
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