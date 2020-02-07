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07 Şubat 2020, Cuma
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: Menemen maçı çok kritik

Yılmaz Vural: Menemen maçı çok kritik

1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü , pazartesi günkü Menemenspor maçını değerlendirdi. "Menemenspor maçı, yukarıda kalmak adına çok kritik bir karşılaşma olacak" diyen Vural, "3-5 maçtan beri devam eden kazanma sıkıntısını yaşıyoruz ama Menemenspor karşısında galip gelerek 3 puanı alacağız" ifadesini kullandı.

1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü , 10 Şubat Pazartesi günü sahalarında Ekol Göz Menemenspor'la yapacakları 21. hafta maçının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

İdman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz Vural, Menemenspor maçına odaklandıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bazı oyuncularda gribal enfeksiyon söz konusu ama maç gününe kadar atlatmış olacaklarını düşünüyorum. Taha ve Hasan'ın sakatlıkları uzun süredir sürüyor. Onun dışında sakat ve cezalı oyuncumuz yok. Üst sıralarda kalmak adına önemli bir maça çıkacağız. Menemenspor maçı, yukarıda kalmak adına çok kritik bir karşılaşma olacak. 3-5 maçtan beri devam eden kazanma sıkıntısını yaşıyoruz ama Menemenspor karşısında galip gelerek 3 puanı alacağız."

Çıkış yakalayabilmek için sonuna kadar savaşacaklarını ifade eden Vural, sakin ve motive olmaları durumunda bu işi başaracaklarını sözlerine ekledi.

  1. 07.02.2020
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