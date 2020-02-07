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07 Şubat 2020, Cuma
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Altay'da yeni transferler henüz hazır değil

Altay'da yeni transferler henüz hazır değil

TFF 1'inci Lig'de pazar günü taraftarının önünde 'u yenerek Play-Off hattındaki yerini korumayı hedefleyen Altay'da teknik direktör Ali Tandoğan, ara döneminde takıma katılan futbolcuların fiziksel açıdan hazır olmadığını dile getirdi.

ekibi FK'dan kiraladıkları Kerim Avcı'nın maç eksiği olduğunu, aynı takımdan ettikleri Togolu Segbefia'nın ise yarım sezon özel idman yaptığını dile getiren Ali Tandoğan, "Tatos kamp görmedi. Turgut da fazla şans bulamamış. Yeni transferlerimizin hazır olmaları için 2-3 hafta geçmesi gerekiyor. İleride çok faydalı olacaklar" dedi.

ALİ TANDOĞAN: İKİNCİ YARI BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA ZOR GEÇİYOR

Play-Off yarışındaki takımların puanlarının birbirlerine yok yakın olduğunu ifade eden Tandoğan, "Ligde ilk 6 yarışında rakiplerimizle dip dibeyiz. Ancak önümüzde uzun bir süre var. Bu hafta içerde oynayacağımız maçı da diğer maçlar gibi zor geçecek. Çünkü alttaki takımlar kapanarak oynuyorlar. Ligde ikinci yarı beklediğimizden daha zor geçiyor. İlk yarıda takımlar daha rahattı, şimdi her ekip istekli. Özellikle bize karşı farklı oynuyorlar. Play-Off hattında kalmamız için kazanmamız gereken bir maç" diye konuştu.
Altay'da Putsila, Erhan, Turgut, Doğa ve Yaser sarı kart sınırında yer alıyor.

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  1. 07.02.2020
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