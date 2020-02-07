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07 Şubat 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Haberleri Fatih Karagümrük Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

1. Lig'de sezonun ikinci yarısına iddialı bir kadroyla başlayan , sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Ligde lider konumda bulunan Akdeniz ekibi, deplasmanda da galip gelerek yolunda emin adımlarla ilerlemenin hesaplarını yaparken, 11. sırada bulunan ev sahibi takım ise güçlü rakibini yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Fatih Karagümrük-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

1. Lig'in 21. haftası dikkat çeken bir karşılaşmayla açılıyor. yolunda iddialı konumda bulunan lig lideri Hatayspor, deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

FATİH KARAGÜMRÜK-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ekibi Fatih Karagümrük'ün Vefa Stadı'nda Hatayspor'u konuk edeceği maç bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 Max kanalından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada Yasin Kol düdük çalacak.

HATAY TELAFİ PEŞİNDE

Geçtiğimiz hafta evinde Giresunspor ile berabere kalarak 2 puan kaybeden Hatayspor, karşısında galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor. Hatayspor'da Yusuf Abdioğlu sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmuyor. Sadir Karaduman ve 'ın da hastalıkları nedeniyle durumlarının netlik kazanmadığı bildirildi.

KARAGÜMRÜK'TEN KADROYA TAKVİYE

Fatih Karagümrük, sezonun ikinci yarısı öncesi kadrosuna iki takviye birden yaptı. İstanbul temsilcisi kariyerine 'da başlayan ile doğumlu olan 'i renklerine bağladı.

  1. 07.02.2020
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