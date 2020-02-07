Fatih Karagümrük Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 21. haftası dikkat çeken bir karşılaşmayla açılıyor. Süper Lig yolunda iddialı konumda bulunan lig lideri Hatayspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

FATİH KARAGÜMRÜK-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ün Vefa Stadı'nda Hatayspor'u konuk edeceği maç bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 Max kanalından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada Yasin Kol düdük çalacak.

HATAY TELAFİ PEŞİNDE

Geçtiğimiz hafta evinde Giresunspor ile berabere kalarak 2 puan kaybeden Hatayspor, Karabük karşısında galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor. Hatayspor'da Yusuf Abdioğlu sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmuyor. Sadir Karaduman ve Mirkan Aydın'ın da hastalıkları nedeniyle durumlarının netlik kazanmadığı bildirildi.

KARAGÜMRÜK'TEN KADROYA TAKVİYE

Fatih Karagümrük, sezonun ikinci yarısı öncesi kadrosuna iki takviye birden yaptı. İstanbul temsilcisi kariyerine Almanya'da başlayan Erdal Öztürk ile Belçika doğumlu olan Engin Bekdemir'i renklerine bağladı.