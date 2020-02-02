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02 Şubat 2020, Pazar
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'un bileği bükülmüyor!

Lider Hatayspor'un bileği bükülmüyor!

1. Lig'de , 20. haftada konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takım 49'da Yonathan del Valle ile öne geçerken, ev sahibi bu gole 73'te ile yanıt verdi. Sahasındaki namağlup unvanını koruyan puanını 41'e çıkarırken, puanını 28 yaptı.

1. Lig'de 20. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. , evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 41'e yükseltti.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı folsüz eşitlikle tamamlanırken, konuk takım 49'da Yonathan del Valle ile öne geçti: 0-1.

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73'te sahneye çıkan , ev sahibi bordo-beyazlıları yenilgiden kurtardı: 1-1. Hatayspor bu sonuçla evindeki namağlup unvanını korudu.

Lider Hatayspor, gelecek hafta deplasmanda Karagümrük'le karşılaşacak. Giresunspor ise İstanbulspor'u konuk edecek.

  1. 02.02.2020
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