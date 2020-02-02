Lider Hatayspor'un bileği bükülmüyor!
TFF 1. Lig'de lider Hatayspor, 20. haftada konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takım 49'da Yonathan del Valle ile öne geçerken, ev sahibi bu gole 73'te Mirkan Aydın ile yanıt verdi. Sahasındaki namağlup unvanını koruyan Hatay puanını 41'e çıkarırken, Giresun puanını 28 yaptı.
TFF 1. Lig'de 20. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Lider Hatayspor, evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 41'e yükseltti.
Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı folsüz eşitlikle tamamlanırken, konuk takım 49'da Yonathan del Valle ile öne geçti: 0-1.
MİRKAN AYDIN PUANI KURTARDI!
73'te sahneye çıkan Mirkan Aydın, ev sahibi bordo-beyazlıları yenilgiden kurtardı: 1-1. Hatayspor bu sonuçla evindeki namağlup unvanını korudu.
Lider Hatayspor, gelecek hafta deplasmanda Karagümrük'le karşılaşacak. Giresunspor ise İstanbulspor'u konuk edecek.
- 02.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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