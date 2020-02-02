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02 Şubat 2020, Pazar
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Karagümrük’ün 10 kişilik zaferi

Karagümrük’ün 10 kişilik zaferi

, 'nun golüyle Menemen deplasmanından 3 puan çıkardı.

, 'nun golüyle Menemen deplasmanından 3 puan çıkardı: 1-0. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın tek golü 76. dakikada geldi. 86'da oyuna giren Koray Altınay 89'da kırmızı kart gördü.
  1. 2.2.2020
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