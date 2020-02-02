Keçiören’e ‘Demir’ yumruk

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-1 yendi. Son maçlarda çıkış yapan mavi-lacivertliler, ilk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada 51'de Aosman ile öne geçti. 57'de eşitliği sağlayan Erdi, 79'da bu kez kendi ağlarını sarstı: 2-1. Son sözü 90'da Berk söyledi: 3-1. Bu sonuçla 5'te 4 yapan Adana Demirspor, 31 puana yükseldi ve 29 puanlı rakibini geride bıraktı.



TARIK ÇAMDAL İMZAYI ATTI

Adana Demirspor, son olarak Antalyaspor forması giyen Tarık Çamdal'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki sağ bek, Eskişehir'deki performansıyla transfer olduğu G.Saray'da hayal kırıklığı yaratmıştı.