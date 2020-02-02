Keçiören’e ‘Demir’ yumruk
Son haftaların formda ekibi Adana Demir; başkentte Aosman, Erdi (k.k) ve Berk’in golleriyle 3 puanı kaparak çıkışını sürdürdü.
TFF 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-1 yendi. Son maçlarda çıkış yapan mavi-lacivertliler, ilk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada 51'de Aosman ile öne geçti. 57'de eşitliği sağlayan Erdi, 79'da bu kez kendi ağlarını sarstı: 2-1. Son sözü 90'da Berk söyledi: 3-1. Bu sonuçla 5'te 4 yapan Adana Demirspor, 31 puana yükseldi ve 29 puanlı rakibini geride bıraktı.
TARIK ÇAMDAL İMZAYI ATTI
Adana Demirspor, son olarak Antalyaspor forması giyen Tarık Çamdal'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki sağ bek, Eskişehir'deki performansıyla transfer olduğu G.Saray'da hayal kırıklığı yaratmıştı.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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