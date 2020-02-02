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02 Şubat 2020, Pazar
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, Dadaş’a da diş geçiremedi

Bolu, Dadaş’a da diş geçiremedi

, Erzurumspor'u konuk ettiği maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

, Erzurumspor'u konuk ettiği maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Haftalardır galibiyete hasret olan kırmızı-beyazlılar, 25'te Mustafa ile öne geçti: 1-0. Konuk ekip, 42'de İbrahim'le penaltıdan eşitliği sağladı: 1-1. İki takımın da kalecileri önemli kurtarışlar yaparken; mücadelede başka gol olmadı. Bu sonuçla 'nun galibiyet hasreti 11 maça çıktı.
  1. 2.2.2020
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