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02 Şubat 2020, Pazar
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0-1 | MAÇ SONUCU

Bursaspor 0-1 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

1’inci Lig’in 20’nci haftasında , Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda ’u ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelede Eskişehirspor, galibiyete oyuna sonradan dahil olan ’ın 73’üncü dakikada attığı golle uzandı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Eskişehirspor, üç puanı taraftarıyla birlikte kutladı. Bursaspor’un 10 kişi tamamladığı maçta , 80’inci dakikada ikinci sarıdan gördü.

Maçın ilk bölümlerinde etkili bir görüntü çizen , 17'nci dakikada gole yaklaştı. Sağ kanattan 'ın şık pasında Traore topun üzerinden atlarken savunmadan çıkan Tayfur Bingöl de kaleci ile karşı karşıya kaldı. Çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci topu kornere çeldi.

İkinci yarının başlama düdüğü ile birlikte Bursaspor yeniden gole yaklaştı. 'ın pasıyla birlikte ceza sahasına hareketlenen , sol çaprazdan uzak kale direğine doğru sert vururken, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.
61'inci dakikada Burak Kapacak'ın uzun pasına hareketlenen Serdar Özkan, sol kanattan ceza sahası içerisine doğru girerek vuruşunu yaptı, ancak top kaleci Ekrem Kılıçarslan'da kaldı.

Eskişehirspor’da Ekrem Kılıçarslan ve Mevlüt Çelik’in 3 puan kutlaması


73'üncü dakikada Eskişehirspor golü buldu. Sol kanattan gelişen organize atakta Alperen Kocabaş içeriye doğru ortaladı. Altıpas çizgisine yakın noktadan yakın direğe doğru kafa vuruşunu yaparken kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın müdahalesine rağmen top direğe çarptı ve kale ağzında hazır bekleyen , yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
Bursaspor, 80'inci dakikada 10 kişi kaldı. , rakibiyle girdiği ikili mücadelede yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan gördü.
Bursaspor maçın son anlarına doğru beraberlik için baskısını artırdı. 88'inci dakikada sağ kanattan Burak Kapacak çalımlarla ceza sahası içerisine girerek pasını Kubilay Kanatsızkuş'a aktardı, Kubilay'ın vuruşunda top savunmaya çarparken, devamında Emirhan Aydoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşma Eskişehirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

  1. 02.02.2020
  2. Güncelleme: 02.02.2020 22:08
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