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03 Şubat 2020, Pazartesi
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mucizesi

Eskişehir mucizesi

İkinci yarıya bomba gibi giren Es-Es, son üç maçını kazanan yarışındaki ’yı 17 yaşındaki ’ın golüyle yıktı. Ev sahibinde Onur kızardı.

Son haftalarda yakaladığı çıkışla yarışında iddialı konuma gelen , evinde sonuncu karşısında büyük şok yaşadı. Son üç maçını kazanan Timsahlar'ı yıkan golü 17 yaşındaki kaydetti. Yeşil-beyazlılar, rakip kalede önemli ataklar yakalasa da kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı geçemedi. İlk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Eskişehirspor, 73'te sahneye çıkan genç yeteneği Metehan'ın attığıı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi 'da 80'de Onur Atasayar ikinci sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. ile çıkış yakalayan Es Es, yenilmezlik serisini 4 maça çıkarıp ligde kalma umudunu artırdı.

ÖZER: TAKIMI YÜREKTEN KUTLUYORUM
Eskişehirspor Teknik direktörü Mustafa Özer, Bursaspor galibiyeti sonrası oyuncularını kutladı. Genç bir kadroyla ligde mücadele ettiklerini hatırlatan Özer, "Oyuncularımız müthiş bir özveri gösteriyor. Hepsini yürekten kutluyorum. Bu galibiyet çok önemliydi. Ligde kalmak istiyoruz" dedi.
  1. 3.2.2020
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