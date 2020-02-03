Eskişehir mucizesi
İkinci yarıya bomba gibi giren Es-Es, son üç maçını kazanan Süper Lig yarışındaki Bursa’yı 17 yaşındaki Metehan Altunbaş’ın golüyle yıktı. Ev sahibinde Onur kızardı.
ÖZER: TAKIMI YÜREKTEN KUTLUYORUM
Eskişehirspor Teknik direktörü Mustafa Özer, Bursaspor galibiyeti sonrası oyuncularını kutladı. Genç bir kadroyla ligde mücadele ettiklerini hatırlatan Özer, "Oyuncularımız müthiş bir özveri gösteriyor. Hepsini yürekten kutluyorum. Bu galibiyet çok önemliydi. Ligde kalmak istiyoruz" dedi.
- 3.2.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Eskişehir mucizesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.