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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Altınordu rüzgar gibi

Altınordu rüzgar gibi

ekibi, ’lı Akhisar’ı Metehan ve ile yendi.

Maça hızlı başlayan Altınordu 6'da öne geçti. Soldan 'ın yerden ortasına dokunan Metehan Mimaroğlu 1-0 yaptı. 57'de Ali Yaşar bir kez daha soldan geldi. İçeri çevirdiği topa vurdu: 2-0. Akhisar yeni hocası ile ilk maçında yenildi. Geçen hafta 3 atan Kemal Rüzgar ligdeki 7. golünü yazdı.
  1. 3.2.2020
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