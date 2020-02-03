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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Çotanak’tan Hatay’a çelme

Çotanak’tan Hatay’a çelme

Giresun ile öne geçti. Hatay 73’te Mirkan dengeyi getirdi. Lider 2 puan verdi.

İkinci yarıyı Altınordu (2-2) beraberliğiyle açıp, Menemen galibiyetiyle sürdüren lider Hatayspor, evinde bu kez Giresun'a takıldı. Son haftalarda çıkışa geçen Giresun 49'da 1-0 yaptı. Landel'in pasında ceza sahası içinde topa vuran takımını öne taşıdı. 73'te Popov'un sağdan ortasında kafayı harika vuran Mirkan dengeyi getirdi: 1-1. Hatay bu sonuçla zirvede yara aldı.
  1. 3.2.2020
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