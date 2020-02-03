Balıkesir’de gol sesi yok - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
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’de gol sesi yok

Balıkesir’de gol sesi yok

Zor günler geçiren , playoff’u isteyen Altay ile yenişemedi.

Maddi sıkıntı yaşayan , play-off'u kovalayan Altay'ı konuk etti. Gol yollarında etkisiz iki takımın karşılaşması başladığı gibi bitti. Altay son 4 maçta sadece 1 gol atabilse de 5 puan çıkardı. 2 haftadır gol atamayan Bal-Kes'in galibiyet hasreti ise 4 maça yükseldi. buna rağmen düşme potasının 8 puan üzerinde yer alıyor.
  1. 3.2.2020
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