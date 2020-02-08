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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Derbiden fazlası

Derbiden fazlası

Demir maçıyla ilgili konuşan Adana’nın hocası ; “Puan aslanın ağzındaydı şimdi midesine girdi. Bulunduğumuz yerin altına düşmemek için kazanmayı çok istiyoruz” dedi.

1. Lig'de haftanın maçında ile bugün karşı karşıya gelecek. Kritik randevu öncesinde Adanaspor teknik direktörü , maçın 'derbiden fazlası' olduğunu belirtti. Arın, "Her maç çok önemli. Puan aslanın ağzındaydı şimdi midesine girdi' derler ya, bundan sonra o tür maçlar olacak" dedi.

ADANA'YA YAKIŞACAK
Derbide enerjinin çok yüksek olduğunu hatırlatan tecrübeli hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adana'mıza yakışan bir maç olacağına inanıyorum. Oyuncuların duruşu, seyircilerin atmosferi ve sahaya bakış açıları gerçekten takdire şayan. Hedefimiz sıralamayı korumak. Bulunduğumuz yerin altına düşmemek için kazanmayı istiyoruz."

  1. 8.2.2020
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