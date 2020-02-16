Karagümrük Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 22. haftası heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne olacak. Ligin köklü ekiplerinden Karagümrükspor, evinde Giresunspor'u konuk edecek. İstanbul temsilcisi, alacağı galibiyetle ligde üst sıralara tırmanmanın planlarını yaparken, bir alt sırasında bulunan Giresunspor, rakibini evinde mağlup ederek üstüne çıkmanın planlarını yapıyor. Peki Karagümrük Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Karagümrük, Vefa Stadı'nda yakın takipçisi Giresunspor'u konuk ediyor. Karagümrükspor, evinde alacağı galibiyetle üst sıralara tırmanmanın planlarını yaparken Giresunspor, İstanbul deplasmanından puan ya da puanlar çıkartmark istiyor.
SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
16 Şubat Pazar günü oynanacak bu keyifli karşılaşma, beIN MAX2'den naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.
HEDEFİMİZ ÜST SIRALAR
Usta, yaptığı açıklamada, Giresun'daki kar yağışı nedeniyle takımın hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdüğünü söyledi.
Ligde her maçı ayrı değerlendirdiklerini aktaran Usta, "Karagümrük deplasmanından çekinmiyoruz. Hedefimiz tüm maçlarda olduğu gibi 3 puan. İstanbul'u zaten deplasman olarak görmüyoruz. Amacımız 3 puanla dönüp ilk 6 hedefine de yerleşmek. Bu maç, ilk 6 içerisine tutunma maçımız." diye konuştu. Usta, ligin ikinci yarısında takımın form grafiğinin yükseldiğine işaret ederek, "Bu maçtan üç puanla dönmemiz halinde hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Bundan sonra deplasman ve iç saha ayrımı yapmayacağız. Sezon başında bu takımın mücadele gücünün yüksek olacağını söylemiştik, öyle de oldu. Bundan sonra hedefimiz üst sıralara tırmanmak." değerlendirmesinde bulundu. Mehmet Fevzi Usta, İstanbul'da ikamet eden tüm Giresunluları da maça davet etti.
ÇOTANAK ZAFERE İNANIYOR
Karagümrük'e konuk olacak Giresunspor, planlarını 3 puan üzerine yaptı. Rakipten çekinmediklerini ifade eden asbaşkan Mehmet Fevzi Usta, "Hedefimiz her maçtaki gibi 3 puan olacak. Kazanarak ilk 6 hedefine daha da yaklaşmak ve oraya yerleşmek istiyoruz" dedi..
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Yorum
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Toplam 2
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canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Karagümrük Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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