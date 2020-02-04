Alt liglerden haberler (04.02.20)

Akhisar galibiyetinin ardından konuşan Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "İyi bir ivmemiz var. İkinci yarı en çok puanı biz toplayacağız" sözlerini sarf etti.

Samsun Başkanı Yüksel Yıldırım, taraftarları Afyon maçına çağırdı. 30 bin hedefini tutturmak istediklerini belirten Yıldırım, 'Destan yazacağız' ifadesini kullandı.

Kırmızı Grup'ta Bayburt'u 3-1 yenen Bandırma'nın teknik direktörü Serdar Bozkurt, "Geriye düşmemize rağmen kazanmasını bilen oyuncularımı kutluyorum'' diyerek takımını övdü.