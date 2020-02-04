Alt liglerden haberler (04.02.20)
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
Akhisar galibiyetinin ardından konuşan Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "İyi bir ivmemiz var. İkinci yarı en çok puanı biz toplayacağız" sözlerini sarf etti.
Samsun Başkanı Yüksel Yıldırım, taraftarları Afyon maçına çağırdı. 30 bin hedefini tutturmak istediklerini belirten Yıldırım, 'Destan yazacağız' ifadesini kullandı.
Kırmızı Grup'ta Bayburt'u 3-1 yenen Bandırma'nın teknik direktörü Serdar Bozkurt, "Geriye düşmemize rağmen kazanmasını bilen oyuncularımı kutluyorum'' diyerek takımını övdü.
- 4.2.2020
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Sergen Yalçın çılgına döndü! İşte o anlar...
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Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
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Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Ersun Yanal: Son sözü Fenerbahçe söyleyecek
Toplam 1
Yorum
Fbfb Seninle çok zor
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