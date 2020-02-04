Alt liglerden haberler (04.02.20) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
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Alt liglerden haberler (04.02.20)

Alt liglerden haberler (04.02.20)

TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

Akhisar galibiyetinin ardından konuşan Altınordu , "İyi bir ivmemiz var. İkinci yarı en çok puanı biz toplayacağız" sözlerini sarf etti.

Başkanı Yüksel Yıldırım, taraftarları Afyon maçına çağırdı. 30 bin hedefini tutturmak istediklerini belirten Yıldırım, 'Destan yazacağız' ifadesini kullandı.

'ta 'u 3-1 yenen Bandırma'nın teknik direktörü Serdar Bozkurt, "Geriye düşmemize rağmen kazanmasını bilen oyuncularımı kutluyorum'' diyerek takımını övdü.

  1. 4.2.2020
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