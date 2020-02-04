Tarık Çamdal'ın maaşı herkesi şaşırttı! 5 milyon eurodan asgari ücrete... - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
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'ın maaşı herkesi şaşırttı! 5 milyon eurodan asgari ücrete...

Tarık Çamdal'ın maaşı herkesi şaşırttı! 5 milyon eurodan asgari ücrete...

Bir dönem Galatasaray, Eskişehirspor ve Antalyaspor formalarını terleten , ara transferde TFF 1. Lig ekiplerinden 'a olmuştu. Demirspor Başkanı , yaptığı açıklamada Galatasaray'da milyonlar kazanan oyuncu ile asgari ücrete anlaştıklarını duyurdu! İşte detaylar...

Ocak döneminin son günlerinde Süper Lig temsilcisi Antalyaspor ile yollarını ayıran ve TFF 1. Lig ekiplerinden 'a imza atan 'ın Demirspor'da alacağı ücret belli oldu.

Bir dönem Galatasaray, Eskişehirspor ve Antalyaspor formalarını da terleten oyuncu, A Milli Futbol Takımı'mıza kadar yükselmiş ancak istikrar sağlayamamıştı.

2014/15 sezonu öncesinde Eskişehirspor'dan Galatasaray'a 4 milyon 750 bin Euro karşılığında transfer olan Çamdal, Sarı Kırmızılı takımda 5.5 milyon Euro civarında ücret kazanmıştı.

"ASGARİ ÜCRETE ANLAŞTIK"

Ajansspor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı , "Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık. Tarık Çamdal boş mukaveleye imza attı. Uğur Hocamız oynatmak isterse oynatır. Hocamız ne derse o." ifadelerini kullandı.

"ARDA VE ADEBAYOR İLE GÖRÜŞTÜK"
Başkan Sancak, "Adebayor ile görüştük, transferi gerçekleşmedi. Arda Turan'la da oyuncumuz Emre Uğur'un nikah töreninde görüştüm. Süper Lig'e çıkarsak transfer etmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

  1. 04.02.2020
  2. Güncelleme: 04.02.2020 10:31
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