Tarık Çamdal'ın maaşı herkesi şaşırttı! 5 milyon eurodan asgari ücrete...
Bir dönem Galatasaray, Eskişehirspor ve Antalyaspor formalarını terleten Tarık Çamdal, ara transferde TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaptığı açıklamada Galatasaray'da milyonlar kazanan oyuncu ile asgari ücrete anlaştıklarını duyurdu! İşte detaylar...
Ocak transfer döneminin son günlerinde Süper Lig temsilcisi Antalyaspor ile yollarını ayıran ve TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a imza atan Tarık Çamdal'ın Demirspor'da alacağı ücret belli oldu.
Bir dönem Galatasaray, Eskişehirspor ve Antalyaspor formalarını da terleten oyuncu, A Milli Futbol Takımı'mıza kadar yükselmiş ancak istikrar sağlayamamıştı.
2014/15 sezonu öncesinde Eskişehirspor'dan Galatasaray'a 4 milyon 750 bin Euro karşılığında transfer olan Çamdal, Sarı Kırmızılı takımda 5.5 milyon Euro civarında ücret kazanmıştı.
"ASGARİ ÜCRETE ANLAŞTIK"
Ajansspor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık. Tarık Çamdal boş mukaveleye imza attı. Uğur Hocamız oynatmak isterse oynatır. Hocamız ne derse o." ifadelerini kullandı.
"ARDA VE ADEBAYOR İLE GÖRÜŞTÜK"
Başkan Sancak, "Adebayor ile görüştük, transferi gerçekleşmedi. Arda Turan'la da oyuncumuz Emre Uğur'un nikah töreninde görüştüm. Süper Lig'e çıkarsak transfer etmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.
Kulübümüz son olarak Antalyaspor forması giymiş 28 yaşındaki gurbetçi oyuncu Tarık Çamdal ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. pic.twitter.com/yBYPT2lK34— Adana Demirspor (@AdsKulubu) February 1, 2020
- 04.02.2020
- Güncelleme: 04.02.2020 10:31
- Otoriteler derbiyi değerlendirdi: Trabzon şampiyon olabilir
- Beşiktaş'ın Göztepe maçıyla ilgili yaptığı itirazında dikkat çeken detay!
- Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı 11'i
- Felipe Melo yine rahat durmadı! "Anneme küfür etti"
- İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
-
Trabzonsporlu futbolculardan Obi Mikel'e destek paylaşımı
Toplam 1
Yorum
Seyirci Emre gereken cezayı almalı
-
Sergen Yalçın çılgına döndü! İşte o anlar...
Toplam 1
Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
-
Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
Tarık Çamdal'ın maaşı herkesi şaşırttı! 5 milyon eurodan asgari ücrete... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.