İşte Arda Turan hakkında Flamengo gerçeği!
Süper Lig'de ara transfer dönemi sona ererken Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın ismi Galatasaray ile sıkça anılmış ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Birçok farklı kulüp ile de adı anılan tecrübeli oyuncu için Flamengo iddiaları da ortaya atılmıştı. Bu transfer dedikodusunun da detayları ortaya çıktı... Son dakika Galatasaray haberleri.
Ara transfer döneminde Medipol Başakşehir ile kiralık sözleşmesi feshedilen Arda Turan'ın adı uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer almıştı... 33 yaşındaki oyuncunun ismi son olarak Brezilya ekiplerinden Flamengo ile birlikte anılmıştı. Konuyla ilgili Brezilya ekibinin Başkan Yardımcısı Marcos Braz da "Arda gündemimizde yok" demişti. Bu transferin gerçekleşmesine ön ayak olan ismin Filipe Luis olduğu ortaya çıktı.
Transfer döneminde Arda Turan'ın adı Brezilya ekiplerinden Flamengo ile anılırken, konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Brezilya ekibinin başkan yardımcısı Marcos Braz, Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını söyledi.
Arda Turan konusuna açıklık getiren Marcos Braz, "Avrupa'ya Gabriel Barbosa için gittik. Arda Turan ile ilgili bir şey yok" sözlerini kullandı.
FILIPE LUIS İÇİN O İDDİA
İddialara göre, Arda Turan'ın Flamengo'da oynayan eski takım arkadaşı Filipe Luis bu transferde devreye girmiş ve oyuncuyu ikna etmek için girişimlerde bulunmuştu. Ancak bunun gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
33 yaşındaki Arda Turan son olarak Medipol Başakşehir'de sezonun ilk yarısında 12 maçta forma giymiş gol ya da asist yapamamıştı.
- 03.02.2020
- Güncelleme: 03.02.2020 09:54
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
İşte Arda Turan hakkında Flamengo gerçeği! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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