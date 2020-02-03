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03 Şubat 2020, Pazartesi
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İşte hakkında Flamengo gerçeği!

İşte Arda Turan hakkında Flamengo gerçeği!

'de ara dönemi sona ererken ile sözleşmesini fesheden 'ın ismi ile sıkça anılmış ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Birçok farklı kulüp ile de adı anılan tecrübeli oyuncu için Flamengo iddiaları da ortaya atılmıştı. Bu transfer dedikodusunun da detayları ortaya çıktı... Son dakika Galatasaray haberleri.

Ara döneminde ile kiralık sözleşmesi feshedilen 'ın adı uzun bir süre 'ın gündeminde yer almıştı... 33 yaşındaki oyuncunun ismi son olarak ekiplerinden Flamengo ile birlikte anılmıştı. Konuyla ilgili Brezilya ekibinin Başkan Yardımcısı da "Arda gündemimizde yok" demişti. Bu transferin gerçekleşmesine ön ayak olan ismin olduğu ortaya çıktı.

Transfer döneminde Arda Turan'ın adı Brezilya ekiplerinden Flamengo ile anılırken, konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Brezilya ekibinin başkan yardımcısı Marcos Braz, Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını söyledi.

Arda Turan konusuna açıklık getiren Marcos Braz, "Avrupa'ya Gabriel Barbosa için gittik. Arda Turan ile ilgili bir şey yok" sözlerini kullandı.

FILIPE LUIS İÇİN O İDDİA
İddialara göre, Arda Turan'ın Flamengo'da oynayan eski takım arkadaşı Filipe Luis bu transferde devreye girmiş ve oyuncuyu ikna etmek için girişimlerde bulunmuştu. Ancak bunun gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

33 yaşındaki Arda Turan son olarak Medipol Başakşehir'de sezonun ilk yarısında 12 maçta forma giymiş gol ya da asist yapamamıştı.

  1. 03.02.2020
  2. Güncelleme: 03.02.2020 09:54
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