Flamengo'dan Arda Turan açıklaması!

Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, Arda Turan'la ilgilenmediklerini açıkladı. Ara transfer döneminde Galatasaray'a transferi gündeme gelen ancak sarı-kırmızılı yönetimden izin çıkmayan 32 yaşındaki futbolcunun hangi takıma gideceği merak ediliyordu.

Ülkemizde ara transfer döneminin sona ermesiyle birlikte sezonun ikinci yarısında Süper Lig'de forma giyme şansı kalmayan Arda Turan'ın, transfer dönemi halen devam eden ülkelerdeki takımlarla görüşmeleri sürdürdüğü belirtilmişti. Bu takımlar arasında Boca Juniors ve Flamengo takımları öne çıkmıştı. Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, söz konusu transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

Daily Extra'ya konuşan Braz, ''Gabigol'ün bonservisini almak için Avrupa'ya gittik. Arda Turan ile ilgili hiçbir girişimimiz olmadı" ifadelerini kullanarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Arda Turan'ın Atletico Madrid'den takım arkadaşı Filipe Luis'in transfer için devreye girdiği ve anlaşmada etkin rol oynadığı iddia edilmişti. Ligin ilk yarısında Başakşehir formasıyla 12 maça çıkan Arda Turan, skor katkısında bulunamadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın takıma geri alınabileceğini söylemiş ancak sarı kırmızılı ekibin Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminden bu transfere onay çıkmamıştı.