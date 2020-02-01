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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Flamengo'dan açıklaması!

Flamengo'dan Arda Turan açıklaması!

takımlarından 'den ayrılan 'ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli futbolcunun adı ara döneminde sık sık 'la anılmış, ancak sarı-kırmızılı yönetim bu transferi veto etmişti. Arda Turan'ın yeni takımı merak konusu olmuşken, 'nın Flamengo ekibinden transfer açıklaması geldi.

Flamengo Başkan Yardımcısı , 'la ilgilenmediklerini açıkladı. Ara döneminde 'a transferi gündeme gelen ancak sarı-kırmızılı yönetimden izin çıkmayan 32 yaşındaki futbolcunun hangi takıma gideceği merak ediliyordu.

Ülkemizde ara transfer döneminin sona ermesiyle birlikte sezonun ikinci yarısında 'de forma giyme şansı kalmayan Arda Turan'ın, transfer dönemi halen devam eden ülkelerdeki takımlarla görüşmeleri sürdürdüğü belirtilmişti. Bu takımlar arasında ve Flamengo takımları öne çıkmıştı. Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, söz konusu transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

Daily Extra'ya konuşan Braz, ''Gabigol'ün bonservisini almak için Avrupa'ya gittik. Arda Turan ile ilgili hiçbir girişimimiz olmadı" ifadelerini kullanarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Arda Turan'ın 'den takım arkadaşı 'in transfer için devreye girdiği ve anlaşmada etkin rol oynadığı iddia edilmişti. Ligin ilk yarısında Başakşehir formasıyla 12 maça çıkan Arda Turan, skor katkısında bulunamadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın takıma geri alınabileceğini söylemiş ancak sarı kırmızılı ekibin Başkanı ve yönetiminden bu transfere onay çıkmamıştı.

  1. 01.02.2020
  2. Güncelleme: 01.02.2020 19:00
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