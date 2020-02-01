Flamengo'dan Arda Turan açıklaması!
Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'den ayrılan Arda Turan'ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli futbolcunun adı ara transfer döneminde sık sık Galatasaray'la anılmış, ancak sarı-kırmızılı yönetim bu transferi veto etmişti. Arda Turan'ın yeni takımı merak konusu olmuşken, Brezilya'nın Flamengo ekibinden transfer açıklaması geldi.
Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, Arda Turan'la ilgilenmediklerini açıkladı. Ara transfer döneminde Galatasaray'a transferi gündeme gelen ancak sarı-kırmızılı yönetimden izin çıkmayan 32 yaşındaki futbolcunun hangi takıma gideceği merak ediliyordu.
Ülkemizde ara transfer döneminin sona ermesiyle birlikte sezonun ikinci yarısında Süper Lig'de forma giyme şansı kalmayan Arda Turan'ın, transfer dönemi halen devam eden ülkelerdeki takımlarla görüşmeleri sürdürdüğü belirtilmişti. Bu takımlar arasında Boca Juniors ve Flamengo takımları öne çıkmıştı. Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, söz konusu transfer iddialarıyla ilgili konuştu.
Daily Extra'ya konuşan Braz, ''Gabigol'ün bonservisini almak için Avrupa'ya gittik. Arda Turan ile ilgili hiçbir girişimimiz olmadı" ifadelerini kullanarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.
Arda Turan'ın Atletico Madrid'den takım arkadaşı Filipe Luis'in transfer için devreye girdiği ve anlaşmada etkin rol oynadığı iddia edilmişti. Ligin ilk yarısında Başakşehir formasıyla 12 maça çıkan Arda Turan, skor katkısında bulunamadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın takıma geri alınabileceğini söylemiş ancak sarı kırmızılı ekibin Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminden bu transfere onay çıkmamıştı.
- 01.02.2020
- Güncelleme: 01.02.2020 19:00
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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