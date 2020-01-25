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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Deprem ertelemesi

Deprem ertelemesi

Merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle yarın Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanması planlanan Birevim Elazığ İÖİ-Çankaya Üniversitesi mücadelesi ertelendi.

Merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle yarın Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanması planlanan Birevim Elazığ İÖİ-Çankaya Üniversitesi mücadelesi ertelendi.

  1. 25.1.2020
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