Firari FETÖ'cü Arif Erdem için iade talebi
Son dakika: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, ABD'de yaşayan FETÖ'cü Arif Erdem için iade talepnamesini ABD makamlarına gönderdiği belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
- 24.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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