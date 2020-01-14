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14 Ocak 2020, Salı
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için bomba iddia! Yeni adresi ...

Arda Turan için bomba iddia! Yeni adresi Brezilya...

'le olan sözleşmesini geçtiğimiz günlerde fesheden için bomba bir iddia ortaya atıldı. 'nin yayınladığı habere göre, Arda Turan'ın sıradaki durağı .

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra adı başta olmak üzere ve ABD ekipleriyle anılan için iddiası gündeme geldi.

Brezilya'da yayın yapan spor sitesi yayınladığı haberde, Pablo Mari'nin Flamengo'ya ve Juanfran'ın Sao Paolo'ya transferi sonrası Brezilya futbolunda Avrupa'dan yeni gözde ismin Arda Turan olduğunu yazdı.

Haberde ayrıca, 'in Flamengo'ya imza atmasını sağlayan menajerlik şirketiyle yapılan anlaşma sonrası Arda için Brezilya'da kulüp arandığı ve 32 yaşındaki oyuncunun da macerasına sıcak baktığı belirtildi.

  1. 14.01.2020
  2. Güncelleme: 14.01.2020 23:50
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