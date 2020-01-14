Arda Turan için bomba iddia! Yeni adresi Brezilya...
Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini geçtiğimiz günlerde fesheden Arda Turan için bomba bir iddia ortaya atıldı. Globo Esporte'nin yayınladığı habere göre, Arda Turan'ın sıradaki durağı Brezilya.
Başakşehir'den ayrıldıktan sonra adı başta Galatasaray olmak üzere Katar ve ABD ekipleriyle anılan Arda Turan için Brezilya iddiası gündeme geldi.
Brezilya'da yayın yapan spor sitesi Globo Esporte yayınladığı haberde, Pablo Mari'nin Flamengo'ya ve Juanfran'ın Sao Paolo'ya transferi sonrası Brezilya futbolunda Avrupa'dan yeni gözde ismin Arda Turan olduğunu yazdı.
Haberde ayrıca, Filipe Luis'in Flamengo'ya imza atmasını sağlayan menajerlik şirketiyle yapılan anlaşma sonrası Arda için Brezilya'da kulüp arandığı ve 32 yaşındaki oyuncunun da Güney Amerika macerasına sıcak baktığı belirtildi.
- 14.01.2020
- Güncelleme: 14.01.2020 23:50
-
Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
-
Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
-
Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
Arda Turan için bomba iddia! Yeni adresi Brezilya... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.