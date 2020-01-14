Arda Turan için bomba iddia! Yeni adresi Brezilya...

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra adı başta Galatasaray olmak üzere Katar ve ABD ekipleriyle anılan Arda Turan için Brezilya iddiası gündeme geldi.

Brezilya'da yayın yapan spor sitesi Globo Esporte yayınladığı haberde, Pablo Mari'nin Flamengo'ya ve Juanfran'ın Sao Paolo'ya transferi sonrası Brezilya futbolunda Avrupa'dan yeni gözde ismin Arda Turan olduğunu yazdı.

Haberde ayrıca, Filipe Luis'in Flamengo'ya imza atmasını sağlayan menajerlik şirketiyle yapılan anlaşma sonrası Arda için Brezilya'da kulüp arandığı ve 32 yaşındaki oyuncunun da Güney Amerika macerasına sıcak baktığı belirtildi.



