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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Var ne derse o!

Var ne derse o!

MHK, penaltıda kaleci çizgi ihlali yaparsa VAR’ın direkt karar verici olacağını duyurdu. Ayrıca itme ve çekme durumlarında hakemlerden daha az toleranslı olmaları istendi.

bazı kuralların uygulanmasında güncellemeye gitti. Dört ana başlık altında açıklanan düzenlemelerden ilki penaltı esnasında kalecilerin çizgi ihlali konusunda oldu. Kalecinin çizgi ihlali yaparak vuruşu kurtardığı durumlarda; hakemlerin toleransının sıfıra indirilmesine karar verildi. Bundan sonra ayak çizgilerle temas halinde değilse, VAR direkt devreye girecek. Kaleciye gösterilecek ve penaltı tekrar edilecek. Seri penaltılarda ise sadece vuruş tekrarlanacak.

ZAMAN KAYBI AZALTILACAK
Ceza sahasındaki itmeler ve çekmelerde hakemlerden daha az toleranslı olmaları istendi. VAR kontrolünün uzamasıyla ilgili ise, "Zaman kaybının beklentilerin üstünde olduğu gözlemlenmiştir. Gerekli çalışmalar yapılmıştır" açıklaması yapıldı. Son başlıkta ise 'ayağa basmalar ve ellerin kolların kural dışı kullanımı' ele alındı. Ayağa basmada temas noktası krampondan yukarıda olursa hız ve şiddete bakılacak. Eller ve kollar araç olarak kullanılırsa 'sarı', silah olarak kullanılırsa 'kırmızı' kart verilecek.

HAKEMLERE HATIRLATMA
Seminerde oyuncuların aldatıcı hareketlerle rakiplerine sarı kart aldırma çabasında oldukları videolar da gösterildi. Hakemlerin daha yüksek konsantrasyonla olayları incelemeleri ve doğru yorumlamaları gerektiği hatırlatıldı.

MHK'NIN GÜNCELLEME YAPTIĞI ALANLAR:

1- PENALTI vuruşları ve VAR müdahale çizgisi
2- CEZA sahası içindeki itmeler ve çekmeler
3- VAR müdahale çizgisi ve gözden geçirme
4- AYAĞA basmalar ve ellerin kolların kural dışı kullanımı

  1. 15.1.2020
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