İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus, milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'yı Ronaldo, Bentancur ve Bonucci'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus ile Roma karşı karşıya geldi.
Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında Cristiano Ronaldo, Juventus'u 1-0 öne geçirid.
Siyah-beyazlı ekipte Rodrigo Bentancur 38. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
Dakikalar 45+2'yi gösterirken Leonard Bonucci durumu 3-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 50. dakikasında Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder'in enfes şutunda Buffon topu kendi ağlarına gönderdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Juventus 3-1'lik skorla adını yarı finale yazdırdı.
- 23.01.2020
- Güncelleme: 23.01.2020 01:15
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
MAÇ SONUCU Juventus 3-1 Roma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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