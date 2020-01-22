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22 Ocak 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 3-1

MAÇ SONUCU Juventus 3-1 Roma

, milli futbolcu 'in forma giydiği 'yı Ronaldo, Bentancur ve Bonucci'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

ile karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında , Juventus'u 1-0 öne geçirid.

Siyah-beyazlı ekipte Rodrigo Bentancur 38. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 45+2'yi gösterirken Leonard Bonucci durumu 3-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 50. dakikasında Roma'da milli futbolcu 'in enfes şutunda Buffon topu kendi ağlarına gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Juventus 3-1'lik skorla adını yarı finale yazdırdı.

  1. 23.01.2020
  2. Güncelleme: 23.01.2020 01:15
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