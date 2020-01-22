MAÇ SONUCU Juventus 3-1 Roma

İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus ile Roma karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında Cristiano Ronaldo, Juventus'u 1-0 öne geçirid.

Siyah-beyazlı ekipte Rodrigo Bentancur 38. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 45+2'yi gösterirken Leonard Bonucci durumu 3-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 50. dakikasında Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder'in enfes şutunda Buffon topu kendi ağlarına gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Juventus 3-1'lik skorla adını yarı finale yazdırdı.