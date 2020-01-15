Hagi'nin takımı hazırlık maçında yenildi!
ANTALYA'nın Serik ilçesinde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Romanya Liga 1 ekibi FC Viitorul Constanta, İsviçre Süper Ligi'nin lideri Young Boys'a hazırlık maçında 1-0 yenildi.
Romanya Liga 1'de mücadele eden FC Viitorul Constanta ile İsviçre Süper Ligi lideri ekibi Young Boys, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'in futbol sahasında hazırlık maçında karşılaştı. İlk yarıyı Young Boys 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca Young Boys takımı sahadan galip ayrıldı. Rumen ekibinin teknik patronu Gheorghe Hagi'nin maç boyunca oyuncularına sürekli uyarılarda bulunması dikkati çekti.
Gheorghe Hagi'nin takımının Belek'teki çalışmaları sürerken, Young Boys ise 10 günlük kampı tamamladı.
- 15.01.2020
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Harun’a tam puan
Toplam 1
Yorum
tarık sercan Bu takımın birinci kalecisi zaten Harun bu Altayda ne varki sürekli kalede gerçekten anlaması çok zor
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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