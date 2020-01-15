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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Hagi'nin takımı hazırlık maçında yenildi!

Hagi'nin takımı hazırlık maçında yenildi!

'nın Serik ilçesinde hazırlıklarını sürdüren 'nin çalıştırdığı 1 ekibi  , 'nin lideri 'a hazırlık maçında 1-0 yenildi.

1'de mücadele eden ile lideri ekibi , Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'in futbol sahasında hazırlık maçında karşılaştı. İlk yarıyı Young Boys 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca Young Boys takımı sahadan galip ayrıldı. Rumen ekibinin teknik patronu 'nin maç boyunca oyuncularına sürekli uyarılarda bulunması dikkati çekti.

Gheorghe Hagi'nin takımının Belek'teki çalışmaları sürerken, Young Boys ise 10 günlük kampı tamamladı.

  1. 15.01.2020
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