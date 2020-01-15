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15 Ocak 2020, Çarşamba
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İşte Avrupa'da ve dünyada biten transferler!

Türkiye'de olduğu gibi dünya futbolunda da transfer bombaları arka arkaya geliyor. Şu ana dek duyurulan resmi transferlerin yanında bazı isimlerle de prensip anlaşmasına varıldı. İşte şu ana dek dünya transfer piyasasında ses getiren imzalar. (Liste güncellenmektedir)

15 Ocak 2020 Çarşamba 14:08
İşte Avrupa'da ve dünyada biten transferler!

ERLING HAALAND | RB SALZBURG - DORTMUND- 20 MİLYON EURO

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İşte Avrupa'da ve dünyada biten transferler!

DEJAN KULUSEVSKI | ATALANTA - JUVENTUS - 35 MİLYON EURO

İşte Avrupa'da ve dünyada biten transferler!

EXUQUIEL PALACIOS | RIVER PLATE - LEVERKUSEN - 17 MİLYON EURO

İşte Avrupa'da ve dünyada biten transferler!

JULIAN WEIGL | DORTMUND - BENFICA - 20 MİLYON EURO

İşte Avrupa'da ve dünyada biten transferler!

JOAO PEDRO | FLUMINENSE - WATFORD - 4 MİLYON EURO

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