İşte Avrupa'da ve dünyada biten transferler!

Türkiye'de olduğu gibi dünya futbolunda da transfer bombaları arka arkaya geliyor. Şu ana dek duyurulan resmi transferlerin yanında bazı isimlerle de prensip anlaşmasına varıldı. İşte şu ana dek dünya transfer piyasasında ses getiren imzalar. (Liste güncellenmektedir)