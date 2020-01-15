İşte Avrupa'da ve dünyada biten transferler!

Türkiye'de olduğu gibi dünya futbolunda da transfer bombaları arka arkaya geliyor. Şu ana dek duyurulan resmi transferlerin yanında bazı isimlerle de prensip anlaşmasına varıldı. İşte şu ana dek dünya transfer piyasasında ses getiren imzalar. (Liste güncellenmektedir)
15 Ocak 2020 Çarşamba 14:08
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ERLING HAALAND | RB SALZBURG - DORTMUND- 20 MİLYON EURO
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DEJAN KULUSEVSKI | ATALANTA - JUVENTUS - 35 MİLYON EURO
EXUQUIEL PALACIOS | RIVER PLATE - LEVERKUSEN - 17 MİLYON EURO
JULIAN WEIGL | DORTMUND - BENFICA - 20 MİLYON EURO