Herkes şaştı kaldı! Terim ve Onyekuru...

"HİÇ PUAN KAYBETME ŞANSIMIZ YOK!"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonrası yaptığı açıklamada, "İşin tekniği taktiği fiziği bir yana, bu tip periyotların psikolojisinin iyi yönetilmesi gerekir. Rakipler puan kaybetmiş, bunun yanında neredeyse hiç puan kaybetme şansınız yok, böyle olunca işin psikolojisi çok kolay değil. Oyunda değişimin söz konusu olduğu görülüyor. Bugün beraber oynamayı, birbirlerine güvenmeyi gösterdiler. Her geçen maç oynama süresini daha da arttırıyorlar. 3 puan, artık bizim için, hele de kendi evimizde kazanmak çok güzel" dedi.