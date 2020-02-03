Herkes şaştı kaldı! Terim ve Onyekuru... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
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Herkes şaştı kaldı! Terim ve Onyekuru...

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u ağırladı. Lider Sivasspor'un Gaziantep FK'ya puan kaybetmesinin ardından şampiyonluk yarışı için kollarını sıvayan Galatasaray, rakibini 4-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Eksik kadrosu olmasına karşın 3 farkla galibiyeti elde eden sarı kırmızılı ekipte dikkat çeken detaylar vardı. Fatih Terim'in Onyekuru kararı, maça damga vuran olaylardan biri oldu. İşte Galatasaray - Kayserispor mücadelesinde öne çıkan detaylar...
3 Şubat 2020 Pazartesi 10:09 Güncelleme: 03.02.2020 10:49
Herkes şaştı kaldı! Terim ve Onyekuru...

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında, Türk Telekom Stadı'nda Kayserispor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, lider Sivasspor'un Gaziantep'e, Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'a kaybetmesiyle beraber parolasını '3 puan' olarak belirlemişti.

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Herkes şaştı kaldı! Terim ve Onyekuru...

Bir çok eksiği bulunan Galatasaray, kadrosundaki mevcut isimlerle yoluna devam ederken, Adem Büyük (5'), Ryan Donk (21') ve Sofiane Feghouli'nin (64' 90+4') golleriyle Kayserispor engelini aştı ve Sivasspor ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

Herkes şaştı kaldı! Terim ve Onyekuru...

"HİÇ PUAN KAYBETME ŞANSIMIZ YOK!"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonrası yaptığı açıklamada, "İşin tekniği taktiği fiziği bir yana, bu tip periyotların psikolojisinin iyi yönetilmesi gerekir. Rakipler puan kaybetmiş, bunun yanında neredeyse hiç puan kaybetme şansınız yok, böyle olunca işin psikolojisi çok kolay değil. Oyunda değişimin söz konusu olduğu görülüyor. Bugün beraber oynamayı, birbirlerine güvenmeyi gösterdiler. Her geçen maç oynama süresini daha da arttırıyorlar. 3 puan, artık bizim için, hele de kendi evimizde kazanmak çok güzel" dedi.

Herkes şaştı kaldı! Terim ve Onyekuru...

Terim, konuşmasının devamında, "Zirvenin ortağı çok, rakipler çok fazla. Her hafta ayrı bir hikaye, her maç ayrı bir senaryo. Hiç kimseye bakmadan, her maçı ayrı düşünüp, ayrı analiz ederek, sadece kendi oyunumuza ve 3 puana odaklanmamız lazım. O zaman rakiplerin kaybının bir anlamı oluyor" ifadelerini kullandı.

Herkes şaştı kaldı! Terim ve Onyekuru...

TRİBÜNLER DOLUYDU

Süper Lig'in 2. yarısının başlamasından bu yana hiç puan kaybetmeyen sarı kırmızılılar, 18. haftada Denizlispor'u 2-1, 19. haftada Konyaspor'u 3-0 mağlup ederken, son olarak Kayserispor'u 4-1'lik skorla devirdi. Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar tribünlerin neredeyse tamamını doldururken, takımlarına büyük destek oldu.

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