Herkes şaştı kaldı! Terim ve Onyekuru...
"HİÇ PUAN KAYBETME ŞANSIMIZ YOK!"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonrası yaptığı açıklamada, "İşin tekniği taktiği fiziği bir yana, bu tip periyotların psikolojisinin iyi yönetilmesi gerekir. Rakipler puan kaybetmiş, bunun yanında neredeyse hiç puan kaybetme şansınız yok, böyle olunca işin psikolojisi çok kolay değil. Oyunda değişimin söz konusu olduğu görülüyor. Bugün beraber oynamayı, birbirlerine güvenmeyi gösterdiler. Her geçen maç oynama süresini daha da arttırıyorlar. 3 puan, artık bizim için, hele de kendi evimizde kazanmak çok güzel" dedi.
Terim, konuşmasının devamında, "Zirvenin ortağı çok, rakipler çok fazla. Her hafta ayrı bir hikaye, her maç ayrı bir senaryo. Hiç kimseye bakmadan, her maçı ayrı düşünüp, ayrı analiz ederek, sadece kendi oyunumuza ve 3 puana odaklanmamız lazım. O zaman rakiplerin kaybının bir anlamı oluyor" ifadelerini kullandı.
TRİBÜNLER DOLUYDU
Süper Lig'in 2. yarısının başlamasından bu yana hiç puan kaybetmeyen sarı kırmızılılar, 18. haftada Denizlispor'u 2-1, 19. haftada Konyaspor'u 3-0 mağlup ederken, son olarak Kayserispor'u 4-1'lik skorla devirdi. Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar tribünlerin neredeyse tamamını doldururken, takımlarına büyük destek oldu.