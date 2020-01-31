Erokspor’dan iki transfer
Esenler Erokspor, Bayrampaşa'dan Savaş Çakır'ı ve Çaykur Rizespor'dan Eren Karadağ'ı kadrosuna kattı.
Esenler Erokspor, Bayrampaşa'dan Savaş Çakır'ı ve Çaykur Rizespor'dan Eren Karadağ'ı kadrosuna kattı. Kanatlarda forma giyen 23 yaşındaki Savaş, ilk yarıda 16 maçta 1 gol attı. 20 yaşındaki orta saha Eren ise Türkiye Kupası'nda 3 maça çıktı.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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