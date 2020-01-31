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31 Ocak 2020, Cuma
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’dan iki transfer

Erokspor’dan iki transfer

Esenler , 'dan 'ı ve 'dan 'ı kadrosuna kattı.

Esenler , 'dan 'ı ve 'dan 'ı kadrosuna kattı. Kanatlarda forma giyen 23 yaşındaki Savaş, ilk yarıda 16 maçta 1 gol attı. 20 yaşındaki orta saha Eren ise 'nda 3 maça çıktı.

  1. 31.1.2020
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