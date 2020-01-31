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31 Ocak 2020, Cuma
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'nın kapısından dönen Bakambu'dan esprili paylaşım

Barcelona'nın kapısından dönen Bakambu'dan esprili paylaşım

formasıyla bir dönem 'de de ter döken , 'ya transferinin son anda gerçekleşmemesi üzerine esprili paylaşımlarda bulundu.

Bir dönem forması da giyen ve şu sıralar futbol hayatını Süper Ligi ekiplerinden 'da sürdüren Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı için İspanyol devi harekete geçti. Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal, 28 yaşındaki forvetin menajeri ile temasa geçerken Çin kulübünden de transfere onay çıktı. Bunun üzerine takımının Seul'deki kampından ayrılarak yolculuğu için 'a geçen yıldız oyuncu, Abidal tarafından Barcelona'nın transferden vazgeçtiğinin bildirilmesi üzerine takımına döndü.
Konuya hesabı üzerinden esprili bir dille yaklaşan Cedric Bakambu, değerlerini aktaran Alman sitesi 'Transfermarkt'ı etiketleyerek, "Transfer geçmişimi 'Neredeyse Barcelona' olarak değiştirin lütfen. Ne olursa olsun sürece güveniyorum. Her şey için Tanrı'ya şükürler olsun. Griezmann, seninle de başka bir zaman görüşürüz" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine Transfermarkt tarafından deneyimli oyuncunun transfer geçmişine 'Neredeyse Barcelona' ibaresi eklenirken, Bakambu da "Teşekkür ederim, hayallerim gerçek oldu" diye yanıt verdi.
Sosyal medyada Bakambu'ya Türk futbolseverler tarafından da destek mesajları gönderildi.

  1. 31.01.2020
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