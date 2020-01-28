Ömer artık Erzurumlu
TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Ömer Şişmanoğlu'nu kadroya kattı.
TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Ömer Şişmanoğlu'nu kadroya kattı. Açıklamada tecrübeli golcüye başarılar dilendi. Ömer'in bonservisi elindeydi.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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