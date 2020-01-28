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28 Ocak 2020, Salı
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Ömer artık Erzurumlu

Ömer artık Erzurumlu

1. Lig ekibi Erzurumspor, son olarak 'da forma giyen 'nu kadroya kattı.

1. Lig ekibi Erzurumspor, son olarak 'da forma giyen 'nu kadroya kattı. Açıklamada tecrübeli golcüye başarılar dilendi. Ömer'in bonservisi elindeydi.

  1. 28.1.2020
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