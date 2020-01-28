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28 Ocak 2020, Salı
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’dan savunma takviyesi

Altay’dan savunma takviyesi

'ten stoper ile prensip anlaşmasına vardı.

, 'ten stoper ile prensip anlaşmasına vardı. Siyahbeyazlı yöneticilerin 32 yaşındaki savunmacıyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

  1. 28.1.2020
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