Altay’dan savunma takviyesi
Altay, Karagümrük'ten stoper Abdülhamit Yıldız ile prensip anlaşmasına vardı.
Altay, Karagümrük'ten stoper Abdülhamit Yıldız ile prensip anlaşmasına vardı. Siyahbeyazlı yöneticilerin 32 yaşındaki savunmacıyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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