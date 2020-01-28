MAÇ SONUCU | Fatih Karagümrük 3-3 Altınordu | MAÇ ÖZETİ - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
28 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri MAÇ SONUCU | Fatih Karagümrük 3-3 Altınordu | MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU | 3-3 Altınordu | MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU | Fatih Karagümrük 3-3 Altınordu | MAÇ ÖZETİ

1. Lig'de 19. haftanın kapanış mücadelesinde , Altınordu ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan çıkmazken konuk ekip Altınordu 2. ve 3. dakikada bulduğu gollerle 3-2 öne geçerken Fatih Karagümrük 90+8. dakikada bulduğu golle 1 puanı kurtarmayı başardı.

1. Lig'in 19. haftasının kapanış müsabakasında , konuk ettiği Altınordu ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 24'e, ekibi ise puanını 20'ye yükseltti. İnanılmaz maçta 6 kez gol sesi çıkarken bu gollerin üçü ikinci yarının uzatma dakikalarında geldi.

Karşılaşmada, Fatih Karagümrük, 44'üncü dakikada Jorquera ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu golle tamamlandı. İkinci yarıda Altınordu 63'üncü dakikada 'ın attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1. 70'inci dakikada bu gole ile cevap veren ev sahibi tekrar öne geçti: 2-1.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında İzmir ekibi, Kemal Rüzgar'ın 2 dakikada attığı iki golle mücadelede öne geçti: 2-3. Son dakikalarının nefes kestiği mücadelede Karagümrük 90+7'nci dakikada penaltı kazandı. 90+8'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Jorquera maçın skorunu belirledi. Karşılaşma 3-3 sona erdi.

STAT: Vefa

HAKEMLER: Cihan Aydın, Emrah Ünal, Burak Cansız

FATİH KARAGÜMRÜK: – Dobrovoljc, Barış Başdaş, Ramazan Civelek (Dk. 85 Muhammed Pehlivan), , Zeki Yıldırım, Ndao, Darri (Dk. 77 Bülent Cevahir), Sabo, Jorquera, (Dk. 66 Koray Altınay)

ALTINORDU: Erhan Erentürk – Kerim Alıcı, Ravil Tagir, , (Dk. 77 Batuhan Kırdaroğlu), Burak İnce (Dk. 46 ), , Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu, Muhammed Mert, Yasin Ozan (Dk. 46 Kemal Rüzgar)

GOLLER: Dk. 44 – Dk. 90+8 (P) Jorquera, Dk. 70 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük) – Dk. 63 – Dk. 90+2 – Dk. 90+4 Kemal Rüzgar (Altınordu)

KIRMIZI KART: Dk. 58 Ndao (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Zeki Yıldırım, Alparslan Erdem, Aykut Özer (Fatih Karagümrük) – Ufuk Budak, Oğulcan Ülgün, Sinan Osmanoğlu (Altınordu)

  1. 28.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU | Fatih Karagümrük 3-3 Altınordu | MAÇ ÖZETİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN